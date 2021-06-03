



В июле 2020 года один из основателей Apple подал в суд на YouTube. Он был недоволен тем, что на этой площадке транслируется мошенническая реклама якобы с его участием.



Возняк требовал от YouTube и владеющей этим сервисом компании Google компенсацию, которая складывалась из прибыли, полученной за показ мошеннической рекламы. В рекламном ролике были дипфейк-копии Стив Возняка, Билла Гейтса, Илона Маска и других известных людей из IT-сферы, которые просили переводить им криптовалюту и обещали в ответ моментально удвоить вложение.



Как утверждал Возняк в своём иске, YouTube не только не смог определить, что это рекламное видео было мошенническим, но и извлёк выгоду из его показа, поскольку брал с рекламодателя деньги за его демонстрацию пользователям. Верховный суд округа Санта-Клара в Калифорнии отказал в исковых требованиях, указав в решении, что YouTube в соответствии с федеральным законом не несёт ответственность за контент, размещённый пользователями.



Возняку дан месяц на апелляцию. За это время он может переформулировать исковые претензии, чтобы доказать, что ему положено какое-либо возмещение за неправомерные действия YouTube.







