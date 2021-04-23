В 2020 и 2021 году Apple серьезно переработала линейку компьютеров Mac. В частности, MacBook Air и MacBook Pro 13’’ получили совершенно новый, революционный процессор Silicon M1, чем заставили конкурентов активно разрабатывать похожие решения. А 20 апреля 2021 года была представлена линейка iMac, которая, помимо системы-на-чипе Silicon M1, получила абсолютно новый дизайн — теперь это очень тонкие (всего 11,5 мм) настольные компьютеры в семи ярких цветах. Аналитики из 9to5Mac решили пойти дальше и показали свой концепт следующего MacBook Air на процессоре Silicon.
По словам журналистов, новый MacBook Air произвел революцию в мире портативных компьютеров, и теперь просто обязан сменить свой скучный внешний вид. На фото представлен вариант оформления корпуса новых Air, который выполнен в стиле iMac 2021 — корпус в разных пастельных цветах, с белой рамкой дисплея и белой клавиатурой. К слову, в последний раз белая клавиатура встречалась в ноутбуках Apple аж в 2010-м году — тогда вышел последний пластиковый MacBook с диагональю 13 дюймов в белом цвете корпуса.
Аналитики обосновали свой концепт прошлыми разработками Apple — в частности, линейкой iBook G3, который пришел на смену знаменитому разноцветному компьютеру iMac G3; именно на него ориентировалась сама Apple в проектировании свежего iMac 2021.
Ноутбуки iBook G3 выпускались в пяти цветах и в свое время так же произвели революцию, став самым удобным и доступным «студенческим» вариантом персонального компьютера. 9to5Mac считает, что MacBook Air на M1 повторил успех iBook G3 в плане внутреннего содержания, а теперь пора отдать «старичку» должное и в обновленном дизайне.
Кому-то такая палитра может показаться слишком смелой. А вы купили бы себе такой MacBook Air?
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