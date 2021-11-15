



Президент РФ Владимир Путин поручил правительству реализовать возможность фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью специального приложения. Сейчас суды зачастую не принимают сделанные на мобильные устройства фотографии и видео в качестве доказательств и поэтому не штрафуют нарушителей.



Правительство должно будет обеспечить разработку мобильного приложения для фиксации нарушений ПДД до 1 июня 2022 года. Таким образом, начиная с этой даты можно будет использовать смартфон, чтобы сообщать в ГИБДД об автомобилистах, которых допускают нарушения. Вероятно, в этом приложении будет реализован вход с помощью учётной записи «Госуслуг», а сделанные фотографии и видео будут верифицироваться (например, с привязкой к месту и времени съёмок без возможности изменить эти данные).



Ранее Верховный суд разъяснял, что телефон не является средством автоматической фиксации правонарушений, поэтому штрафы, вынесенные на основе любительских фотографий и видео, следует считать незаконными (исключение — если имеются свидетельские показания или нарушитель сам признаёт факт нарушения). Если полицейский вынесет постановление о штрафе на основе любительской записи, а оно будет отменено в суде, он может пострадать сам — например, будет подвергнут служебному взысканию или Минюст взыщет с него судебные расходы, которые возместит водителю, доказавшему свою невиновность.



В некоторых регионах уже существуют приложения, через которые можно направлять в полицию жалобу на водителей. Например, в Москве с 2015 года работает приложение «Помощник Москвы», в котором можно пожаловаться в том числе на неправильную парковку.







