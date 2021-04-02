Компания Apple была в курсе проблемы с перетирающимся шлейфом с MacBook Pro, однако намеренно не сняла его с продажи. К такому выводу пришел суд в США, рассматривая соответствующий иск.
Речь идет о дефекте гибкого шлейфа дисплея MacBook Pro 2016 и более новых моделей — непродуманность конструкции вызывала проблемы с подсветкой экрана. «Суд считает, что утверждения компании Apple о предварительном тестировании вкупе с существенным количеством жалоб клиентов достаточны, чтобы заключить, что Apple имела исчерпывающие сведения об указанном дефекте» — написал судья в ответ на поданный иск. Прошение признано обоснованным и получило статус «коллективного иска».
После редизайна в 2016-м году MacBook Pro, среди прочего, получил новую клавиатуру типа «Бабочка», а также некоторые конструктивные изменения внутри корпуса — в частности, новый шлейф дисплея. После начала продаж стали появляться массовые жалобы и на то, и на другое. Кнопки клавиатуры «Бабочка» выходили из строя из-за малейшего попадания в них мусора, а на экране ноутбуков появлялись засветы вдоль нижнего края — официально дефект получил название Flexgate, а пользователи окрестили его «студийным светом» из-за эффекта прожекторов. Apple долго не признавала Flexgate гарантийным случаем, пока около 15000 пользователей не подписали публичную петицию — после этого дисплеи со «студийным светом» стали менять бесплатно в рамках расширенной программы. Чуть ранее компания, не делая публичных заявлений, начала устанавливать в новые MacBook Pro более длинный гибкий шлейф, который не был подвержен указанным проблемам.
Что касается клавиатуры типа «Бабочка», коллективный иск на эту тему уже ведется — такой статус недовольные владельцы дефектных MacBook получили в середине марта текущего года. Хотя Apple меняет клавиатуру таких ноутбуков бесплатно, повторные поломки не заставляют себя ждать, так как проблема состоит не в отдельных бракованных устройствах, а в несовершенстве технологии «Бабочка». Начиная с моделей MacBook 2020-го модельного года и новее, компания полностью отказалась от «Бабочки» и вернулась к типу «Ножницы», чем очень обрадовала пользователей.
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