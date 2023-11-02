Свежее обновление Windows 11 снова огорчает пользователей

Пользователи жалуются на проблемы с установкой патча, а также на постоянные «выбросы» из игровых сессий.
Проблема была замечена в предварительной версии апдейта KB5031455 с рядом масштабных улучшений. Пользователи сообщают, что при инсталяции пакетов возникает сбой и весь процесс приходится повторять заново. Некоторые отмечают сообщения с ошибками и снижении производительности ПК.
Тем кто смог обновитья, система принудительно уходит в ребут и запускает повторную загрузку файлов.
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Ошибка также затрагивает игры. Геймеров выбрасывает из Fortnite, Horizon Zero Dawn и других тайтлов, а повторный запуск не дает результатов и приходится перезапускать компьютер.
Тесты Windows Latest показали, что апдейт загружается с перебоями и исправить ситуацию самостоятельно невозможно. В Microsoft пока не отреагировали на эту проблему.