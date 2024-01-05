Так может выглядеть iPhone 16 Pro

Фото: MacRumors
Практически с момента релиза линейки iPhone 15 (или даже немного раньше) в сети начали активно появляться слухи и инсайды касательно следующих айфонов. Фанатов интересует, привнесет ли Apple какие-то визуальные изменения в смартфоны, поэтому на основе слухов уже появляются рендеры будущих новинок.
MacRumors опубликовал изображения iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, основанные на самой свежей информации о них. Вот как может выглядеть самый ожидаемый флагман 2024 года:
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Фото: MacRumors
Фото: MacRumors
Самое значительное изменение будущих «прошек» не видно на рендерах — речь идет об увеличенной диагонали дисплеев. Грядущие флагманы обещают стать самыми большими айфонами в истории Apple, получив 6,3- и 6,9-дюймовые экраны соответственно. Размеры базовых моделей останутся неизменными.
Фото: MacRumors
Кнопка «Действие» также не изменится, а вот чуть ниже должна появиться новая «кнопка захвата». Достоверно неизвестно, что она будет делать, но есть версия, что по нажатию на нее смартфон будет начинать снимать видео.