Так может выглядеть iPhone 16 Pro

Олег

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 


Практически с момента релиза линейки iPhone 15 (или даже немного раньше) в сети начали активно появляться слухи и инсайды касательно следующих айфонов. Фанатов интересует, привнесет ли Apple какие-то визуальные изменения в смартфоны, поэтому на основе слухов уже появляются рендеры будущих новинок.

MacRumors опубликовал изображения iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, основанные на самой свежей информации о них. Вот как может выглядеть самый ожидаемый флагман 2024 года:

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Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 

Самое значительное изменение будущих «прошек» не видно на рендерах — речь идет об увеличенной диагонали дисплеев. Грядущие флагманы обещают стать самыми большими айфонами в истории Apple, получив 6,3- и 6,9-дюймовые экраны соответственно. Размеры базовых моделей останутся неизменными.

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 

Кнопка «Действие» также не изменится, а вот чуть ниже должна появиться новая «кнопка захвата». Достоверно неизвестно, что она будет делать, но есть версия, что по нажатию на нее смартфон будет начинать снимать видео. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

SithV
+1614
SithV
Проц нормальный поставьте, чтоб не пришлось программно ограничивать его мощность))
5 января 2024 в 18:19
#
Ghost
+391
Ghost
Что это? iPhone 15?
5 января 2024 в 19:50
#
st00p1dm0nkey
+4200
st00p1dm0nkey
Надо поискать, у меня кажется где-то завалялся ЭМЕЙЗИНГ с тех пор, как представили подобный корпус 😹😹😹
5 января 2024 в 20:23
#
+65
denisba
Это же Iphone 15 pro
5 января 2024 в 22:55
#
+4358
Gabriel
Прогнозировать как будет выглядеть новый айфон это проще простого.
Я не сомневаюсь что 17,18,19 будут выглядеть аналогично.
Мин чу не даст соврать ))
6 января 2024 в 00:56
#
kardigan
+3361
kardigan Gabriel
И Джон Проссер😜
Вчера в 13:32
#