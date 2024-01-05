Так может выглядеть iPhone 16 Pro



Фото: MacRumors





Практически с момента релиза линейки iPhone 15 (или даже немного раньше) в сети начали активно появляться слухи и инсайды касательно следующих айфонов. Фанатов интересует, привнесет ли Apple какие-то визуальные изменения в смартфоны, поэтому на основе слухов уже появляются рендеры будущих новинок.



MacRumors опубликовал изображения iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, основанные на самой свежей информации о них. Вот как может выглядеть самый ожидаемый флагман 2024 года:



