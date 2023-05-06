Так может выглядеть совершенно новый Dock в macOS 14

Олег

macOS


В сети появился концепт обновленной macOS 14 и некоторых её элементов. На изображения обратили внимание в 9to5Mac.

Согласно источнику, цифровой художник Ян Триведи опубликовал свое видение будущих изменений в macOS 14. Он представил, как мог бы выглядеть совершенно новый Dock, более свежий и полезный. Художник решил добавить элементам Dock немного динамики и получилось вот что:


По сути, Триведи перенес виджеты рабочего стола из iOS в Dock-панель macOS. Это выглядит необычно и футуристично, но практическая польза необязательно будет большой. Обилие движущихся интерактивных баннеров в док-панели может сбивать с толку и загромождать нижнюю часть экрана. С другой стороны, кому-то виджеты в Dock вполне могут быть удобны. Этот концепт напоминает Touch Bar, который перенесли на дисплей Mac. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
В свежей macOS 13.4 обнаружено крайне неприятное нововведение
Названа самая дырявая ОС для компьютера в мире. И это не Windows
Windows 11 получит опцию, о которой давно мечтают пользователи macOS

Рекомендации

Рекомендации

ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам
Забирайте 11 обоев для iPhone 14 Pro — с ними Dynamic Island заиграет по-новому
В Android появится долгожданное нововведение. На iOS такое в принципе невозможно
Wildberries заподозрили в продаже наркотиков. Дилер и покупатели почти не палились

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+557
law
Мне нравится)
Сегодня в 16:05
#