Так может выглядеть совершенно новый Dock в macOS 14



В сети появился концепт обновленной macOS 14 и некоторых её элементов. На изображения обратили внимание в 9to5Mac.



Согласно источнику, цифровой художник Ян Триведи опубликовал свое видение будущих изменений в macOS 14. Он представил, как мог бы выглядеть совершенно новый Dock, более свежий и полезный. Художник решил добавить элементам Dock немного динамики и получилось вот что:

По сути, Триведи перенес виджеты рабочего стола из iOS в Dock-панель macOS. Это выглядит необычно и футуристично, но практическая польза необязательно будет большой. Обилие движущихся интерактивных баннеров в док-панели может сбивать с толку и загромождать нижнюю часть экрана. С другой стороны, кому-то виджеты в Dock вполне могут быть удобны. Этот концепт напоминает Touch Bar, который перенесли на дисплей Mac.