



Компания Microsoft анонсировала новую версию графического редактора Paint. Он почти не менялся с 90-х годов, но к выпуску Windows 11 этой осенью значительно преобразится.



Глава подразделения Windows and Devices Панос Панай опубликовал в твиттере короткое видео, в котором показан обновлённый Paint. Стоит признать, что программа значительно преобразится и станет намного удобнее и функциональнее.



Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

В новом Paint появился тёмный режим оформления, а интерфейс соответствует языку дизайна Fluent, который повсеместно используется в Windows 11. Элементы интерфейса довольно крупные, чтобы программой можно было пользоваться как на компьютерах с управлением мышью и клавиатурой, так и на планшетах с сенсорным вводом. Больше всего изменений в панели команд: функции «Файл», «Просмотр», «Сохранить» и «Отменить» расположены в верхнем левом углу, а опции «Буфер обмена», «Изображение», «Инструменты», «Кисти», «Формы», «Размер» и «Цвета» отображаются в общем стиле.Первыми опробовать новый Paint смогут пользователи тестовых сборок Windows 11. Такие сборки доступны бесплатно всем желающим в рамках программы Windows Insider.





