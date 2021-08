Компания Microsoft анонсировала новую версию графического редактора Paint. Он почти не менялся с 90-х годов, но к выпуску Windows 11 этой осенью значительно преобразится.



Глава подразделения Windows and Devices Панос Панай опубликовал в твиттере короткое видео, в котором показан обновлённый Paint. Стоит признать, что программа значительно преобразится и станет намного удобнее и функциональнее.



Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV