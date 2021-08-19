Paint

Компания Microsoft анонсировала новую версию графического редактора Paint. Он почти не менялся с 90-х годов, но к выпуску Windows 11 этой осенью значительно преобразится.

Глава подразделения Windows and Devices Панос Панай опубликовал в твиттере короткое видео, в котором показан обновлённый Paint. Стоит признать, что программа значительно преобразится и станет намного удобнее и функциональнее.




В новом Paint появился тёмный режим оформления, а интерфейс соответствует языку дизайна Fluent, который повсеместно используется в Windows 11. Элементы интерфейса довольно крупные, чтобы программой можно было пользоваться как на компьютерах с управлением мышью и клавиатурой, так и на планшетах с сенсорным вводом. Больше всего изменений в панели команд: функции «Файл», «Просмотр», «Сохранить» и «Отменить» расположены в верхнем левом углу, а опции «Буфер обмена», «Изображение», «Инструменты», «Кисти», «Формы», «Размер» и «Цвета» отображаются в общем стиле.

Первыми опробовать новый Paint смогут пользователи тестовых сборок Windows 11. Такие сборки доступны бесплатно всем желающим в рамках программы Windows Insider.



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