В 2022 году могут серьезно вырасти тарифы на любую проводную связь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство TelecomDaily.
Согласно результатам подсчетов аналитиков, общий рост цен на услуги связи может вырасти на 10%. К такому выводу пришли после опроса топ-менеджеров крупных телекоммуникационных компаний. В категорию «проводной» связи входят, прежде всего, оптоволоконный интернет и кабельное телевидение. Мобильной связи результаты опроса не касаются.
Большинство респондентов назвали вполне традиционные причины подорожания: инфляция, рост цен на оборудование для связи, а также «законотворческая» деятельность Государственной Думы. В частности, глава TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что операторам необходимо исполнять требования «закона Яровой» и хранить интернет-трафик каждого из миллионов абонентов, а также предоставлять бесплатный доступ к сотням «социально значимых» интернет-ресурсов. К слову, ранее операторы связи уже просили государственных деятелей изменить условия предоставления такого доступа.
Согласно источнику, 78% опрошенных топ-менеджеров заявили о том, что готовы поднять тарифы в 2022 году. Что касается размеров подорожания — 48% респондентов не исключают, что цены поднимутся на 10% или даже больше.
К слову, в 2020 и 2021 годах тарифы росли намного быстрее: ранее операторы увеличивали их на 12-15% ежегодно. Кроме того, само подорожание как таковое практиковали почти вдвое больше провайдеров. Получается, что, несмотря на прогнозируемый рост тарифов, темп подорожания, по сути, немного замедлится. Причины этого просты: цены нельзя поднимать бесконечно, так как у любого тарифа существует его «потолок», так называемый «психологический максимум», после которого у компании может начаться большой отток клиентов.
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