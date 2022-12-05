Tele2 iPhone Смартфоны

Tele2 начал скупать iPhone у клиентов по всей стране — деньги приходят прямо на карту

Олег

iPhone


Российский оператор Tele2 запустил услугу по выкупу подержанных смартфонов у клиентов своей розничной сети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Согласно источнику, выкуп происходит довольно просто. Владельцу подержанного iPhone (со сроком службы не более 5 лет), Android-смартфона (версия ОС не старше 4.4.4) или планшета приносит устройство в любую точку продаж под брендом Tele2. Там девайс осмотрят и оценят. Если владелец устройства согласен на названную цену, то оставляет его в магазине, а средства поступают на его банковскую карту.

Отмечается, что услуга по выкупу смартфонов и планшетов уже работает во всех регионах, где присутствует Tele2, за исключением Калининграда. Сумма, которую получит клиент, напрямую зависит от состояния устройства.

Ранее мы рассказали, какой б/у iPhone ни в коем случае не стоит покупать на текущий момент.

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Источник:
ТАСС
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