Tele2 сменит название

Александр



По данным ТАСС, сотовый оператор Tele2 намерен провести ребрендинг. До конца 2024 года он изменит название, но пока неизвестно, как он будет называться.

О предстоящем переименовании Tele2 стали говорить с мая 2022 года, когда выяснилось, что шведская компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензирование своего бренда в России. Пресс-служба «Теле2 Россия» заявляет, что решение не продлевать срок действия лицензии было принято по инициативе российской стороны, а не шведов.

По словам пресс-службы оператора, уже разработан проект ребрендинга, в котором сохранилась преемственность с текущим брендом и создана новая айдентика, выражающая изменившееся позиционирование.

Российский Tele2 принадлежал шведскому Tele2 до апреля 2013 года, после чего отделился в независимую компанию. Её владельцем стал банк ВТБ, а в 2020 году 100% акций компании были проданы «Ростелекому». Условия лицензирования предусматривали использование бренда Tele2 в течение десяти лет, то есть до весны 2023 года. В ноябре 2023 года из базы Роспатента стало известно, что ООО «Т2 Мобайл» продлило срок действия контракта со шведской Tele2 AB на использование бренда Tele2 до 31 декабря 2024 года.

В 2023 году пресс-служба «Tele2 Россия» заявляла, что «любые рассуждения о смене товарного знака — это спекуляции на фоне текущих событий и фейк», и оператор «будет использовать бренд в рамках существующего договора», условия которого тогда не раскрывались. За несколько месяцев до этого, в декабре 2021 года Tele2 зарегистрировал в зоне .ru более двух десятков интернет-доменов, обыгрывающих названия t2, t-plus и t2you. В апреле 2022 года ООО «Т2 Мобайл» подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда t2, сохранив слоган «Другие правила».



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Комментарии

+910
Paspartu
Tele3
2 часа назад в 14:06
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kardigan
+3557
kardigan Alex82
Ты сделал мой день!😄
час назад в 14:30
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tellurian
+1248
tellurian Alex82
Я бы и цифру изменил
21 минуту назад
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