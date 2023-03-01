Telegram для macOS обновился и получил новый полезный режим

Популярный мессенджер Telegram для macOS получил небольшое обновление, которое содержит совершенно новый режим работы приложения. Об этом написали в 9to5Mac.Согласно источнику, нововведение доступно в версии Telegram 9.4.1 для macOS. После его установки пользователю становится доступен новый настраиваемый режим энергосбережения — ничего подобного в мессенджере ранее не было.Чтобы включить этот режим, откройте настройки Telegram, перейдите в раздел «Основные» → «Режим энергосбережения». Здесь можно включить экономию энергии на постоянной основе, либо автоматический его запуск по достижению определенного уровня заряда аккумулятора.Но самое крутое расположено ниже — ряд переключателей, которые позволяют выборочно настроить некоторые функции, потребляющие заряд батарейки. Здесь вы можете отключить автопросмотр видео и GIF, анимацию стикеров, эмодзи и интерфейса Telegram и так далее. При включении режима энергосбережения ограничиваются сразу все эти функции.Обновление Telegram 9.4.1 уже доступно в App Store.