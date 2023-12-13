Telegram — это дыра в нашей безопасности: замену мессенджеру представят на этой неделе

Артем
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Приватный мессенджер разрабатывают в НТЦ «Роса». Общедоступную платформу представят уже 18 декабря. Об этом сообщают «Известия».

По словам источника «антишпионским» приложением смогут пользоваться как госорганизации, так и простые пользователи. По словам разработчиков в мессенджере будут схожие функции, что и Telegram, но часть из них можно назвать «уникальным продуктом». 

Проект реализуется поэтапно. Сначала «Роса Мессенджер» появится в операционных системах «Роса Хром» и «Роса Мобайл». Точной даты релиза на сторонних платформах, включая персональные компьютеры, пока нет. Вероятно, это произойдет в следующем году. 

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Эксперты считают, что российский софт, как и смартфоны собственного производства необходимы на случай отключения каких-либо сервисов. Специалист в IT-сфере Герман Клименко отметил:

«...какие бы ни были хорошие отношения с Telegram, нужно четко понимать, что это дыра в нашей безопасности, так как это все же иностранный продукт. Поэтому если на любой телефон поставить защищенный мессенджер, то эффект для безопасности будет на порядок выше».

«Роса Мессенджер» представят 18 декабря вместе с дебютным смартфоном «Р-ФОН» на базе ОС «Роса Мобайл».
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Источник:
Известия
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Комментарии

Tarchik
+25
Tarchik
что то мне подсказывает, что замена телеграмму- это будет дыра в бюджете 🤣🤣🤣
час назад в 19:38
#
+605
jkttim
Бла-Бла.... Языком болтать не мешки ворочать! Нужно для начала показать, зарекомендовать у пользовательской аудитории и экспертов своё доверие, а потом уже и громкие заявления делать.
час назад в 19:46
#
+111
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255 jkttim
Тут проблема в том что делается все это не для удобства людей , а для их контроля + распил баблишка . Хотя Генерал Майор Дуров вроде бы и так все исправно сливает 😂
час назад в 20:00
#
+102
samych
Думаю, ресурсу надо ввести, вместо тупых лайк/анлайк, больший спектр реакций. Было былобы интересно.
16 минут назад
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