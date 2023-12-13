Telegram — это дыра в нашей безопасности: замену мессенджеру представят на этой неделе

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«...какие бы ни были хорошие отношения с Telegram, нужно четко понимать, что это дыра в нашей безопасности, так как это все же иностранный продукт. Поэтому если на любой телефон поставить защищенный мессенджер, то эффект для безопасности будет на порядок выше».

Приватный мессенджер разрабатывают в НТЦ «Роса». Общедоступную платформу представят уже 18 декабря. Об этом сообщают «Известия».По словам источника «антишпионским» приложением смогут пользоваться как госорганизации, так и простые пользователи. По словам разработчиков в мессенджере будут схожие функции, что и Telegram, но часть из них можно назвать «уникальным продуктом».Проект реализуется поэтапно. Сначала «Роса Мессенджер» появится в операционных системах «Роса Хром» и «Роса Мобайл». Точной даты релиза на сторонних платформах, включая персональные компьютеры, пока нет. Вероятно, это произойдет в следующем году.Эксперты считают, что российский софт, как и смартфоны собственного производства необходимы на случай отключения каких-либо сервисов. Специалист в IT-сфере Герман Клименко отметил:«Роса Мессенджер» представят 18 декабря вместе с дебютным смартфоном «Р-ФОН» на базе ОС «Роса Мобайл».