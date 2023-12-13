Telegram — это дыра в нашей безопасности: замену мессенджеру представят на этой неделе

Приватный мессенджер разрабатывают в НТЦ «Роса». Общедоступную платформу представят уже 18 декабря. Об этом сообщают «Известия».
По словам источника «антишпионским» приложением смогут пользоваться как госорганизации, так и простые пользователи. По словам разработчиков в мессенджере будут схожие функции, что и Telegram, но часть из них можно назвать «уникальным продуктом».
Проект реализуется поэтапно. Сначала «Роса Мессенджер» появится в операционных системах «Роса Хром» и «Роса Мобайл». Точной даты релиза на сторонних платформах, включая персональные компьютеры, пока нет. Вероятно, это произойдет в следующем году.
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Эксперты считают, что российский софт, как и смартфоны собственного производства необходимы на случай отключения каких-либо сервисов. Специалист в IT-сфере Герман Клименко отметил:
«...какие бы ни были хорошие отношения с Telegram, нужно четко понимать, что это дыра в нашей безопасности, так как это все же иностранный продукт. Поэтому если на любой телефон поставить защищенный мессенджер, то эффект для безопасности будет на порядок выше».
«Роса Мессенджер» представят 18 декабря вместе с дебютным смартфоном «Р-ФОН» на базе ОС «Роса Мобайл».