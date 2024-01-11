Telegram обогнал TikTok среди самых популярных приложений в новогодние праздники

Олег

Мегафон


В новогодние праздники россияне предпочли традиционным звонкам поздравления в мессенджерах, которые вошли в число наиболее популярных приложений с 31 декабря по 8 января 2024 года. Голосовой трафик на абонента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 7%, а объем потребляемого интернет-трафика в расчете на абонента вырос на 6%. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

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Самым популярным приложением в новогоднюю ночь и зимние праздники стал YouTube, однако активность российских абонентов в нем снизилась почти на 10% год к году. Второе место удерживает VK, который демонстрирует потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 года (+1%). На третью строчку вышел Telegram, прибавив сразу 46%, что позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%). Завершает топ-5 приложений «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%.

Тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже несколько лет. Так, в эти новогодние праздники в среднем россиянин тратил на звонки на 7% меньше минут, чем в прошлые, и на 21% меньше, чем в 2022 году. При этом самыми «разговорчивыми» оказались жители Карачаево-Черкесии, которые в новогодние дни провели за звонками 148 минут в расчете на абонента.

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