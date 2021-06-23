WhatsApp представил очередной региональный стикерпак DinDin. Об этом рассказал ресурс WABetaInfo.
Стикерпак DinDin частично основан на мемах и шутках из сети. Хотя надписей на русском в нём пока нет, смысл большинства из них вполне понятен и так. Стикеры анимированные.
Ранее WhatsApp уже выпускал стикеры для разных стран, которые потом становились доступны всем пользователям. На этот раз стикерпак DinDin появился для пользователей из Бразилии, а в других странах найти его не получится. Однако по прямой ссылке DinDin можно скачать уже сейчас в любой стране мира, в том числе и в России.
Ранее WhatsApp внедрил несколько полезных функций, таких, как авторизация при помощи звонка, а также экономия памяти при резервном копировании. Помимо этого, официальными стикерпаками из магазина WhatsApp теперь можно делиться с другими пользователями; к слову, в Telegram это сделать гораздо проще — достаточно отправить собеседнику стикер, и он сможет, нажав на него, добавить себе весь набор. А вот реализация «мультиаккаунта» расстроила пользователей сети — WhatsApp так и не позволил привязать к одному аккаунту несколько мобильных устройств. Версия мессенджера для iPad всё также недоступна.
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