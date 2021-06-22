



Разработчики WhatsApp тестируют в приложении возможность, которая будет реализована на iPhone. Она уже появилась в бета-версии мессенджера для iOS.



Как выяснил сайт WABetaInfo в бета-версии WhatsApp с номером 2.21.120.13 для iOS появилась возможность делиться стикерами. Пользователь можно открыть магазин стикеров и поделиться понравившимся набором со своим собеседником. Отправка стикеров осуществляется по нажатию на кнопку Forward (синяя стрелка, загнутая вправо).







Делиться таким образом можно только теми стикерами, которые выложены в официальном магазине. Отправлять другим пользователям стикеры, добавленные из сторонних источников, не получится. В настоящее время эта функция тестируется на iOS, но есть вероятность, что в будущем она появится и на Android, ведь этому нет никаких технических препятствий.







