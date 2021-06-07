WhatsApp

По данным WABetaInfo, WhatsApp начал тестировать новую функцию — автоматическую верификацию через звонок. Она уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.21.11.7.

Задействование этой функции требует выдачи двух новых разрешений — приложение захочет управлять звонками и получить доступ к истории звонков.

В новой бета-версии при входе в аккаунт WhatsApp запрашивает возможность дополнительной верификации аккаунта посредством звонка. Эта функция призвана обеспечить более высокий уровень защиты — недостаточно ввести 6-значный код, который придёт в SMS, потребуется ещё подтвердить, что этот код получен с номера, действительно принадлежащего WhatsApp. Задействовать эту функцию или нет, решает сам пользователь, от неё можно отказаться.

WhatsApp

Именно для этого WhatsApp и получает разрешения на управление звонками и доступ к истории звонков — мессенджер сбрасывает вызов и смотрит, действительно ли звонок поступил с номера, который отправил в SMS-сообщении код для авторизации. Номер телефона всё время разный, его невозможно подставить подменой номеров. Тем самым полностью исключается возможность подбора кода и взлома аккаунта.

Такая защита будет доступна только в версии WhatsApp для Android. На iOS её не будет, поскольку Apple запрещает сторонним приложениям управлять звонками и просматривать историю телефонных вызовов.



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