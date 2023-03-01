Telegram попал в «запретный» список Роскомнадзора с 1 марта

Олег

Telegram


Роскомнадзор опубликовал полный список иностранных месссенджеров, которые запрещено использовать российским банкам. Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, в «запретный» список вошли девять мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber, Teams, Skype, Snapchat, Discord, WeChat и Threema. Начиная с 1 марта 2023 года, российским банкам запрещено использовать эти мессенджеры для ряда операций, связанных с деньгами клиентов. Любопытно, что в список не попали, например, Signal и TikTok — последний тоже имеет встроенный мессенджер.

В число запрещенных в перечисленных мессенджерах операций входит передача платежных документов, данных о переводах средств или сведений, которые необходимы для платежей, а также информации о счетах и вкладах россиян. Персональные данные граждан России там отправлять также нельзя. Кроме того, запрещено подключение к мессенджерам, которое обеспечивает возможность перевода денег россиян.

ВТБ сделал официальный запрос в Роскомнадзор с целью получить разъяснения по поводу Telegram: напомним, что ранее ВТБ запустил в мессенджере онлайн-банкинг. По результатам запроса станет ясно, подпадает ли управление банковским счетом через Telegram под новый закон; ВТБ собирается скорректировать либо прекратить работу нового сервиса в согласии с полученными указаниями. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+159
Konstantin Bulatnikov
Вот кому делать нечего как тому коту....😂😂😂👊
45 минут назад
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