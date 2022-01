В США энтузиаст модифицировал Tesla Model S и смог добиться рекордной дальности хода от одного заряда. Об этом рассказали в MyDrivers.Согласно источнику, эксперимент провел американский разработчик аккумуляторов по имени Муджиб Иджас — он владеет компнаией Our Next Energy (ON E). Энтузиаст решил попробовать заменить штатный аккумулятор электрокара Tesla Model S на более емкую батарею собственного производства. С завода этот автомобиль получает элемент питания емкостью 100 кВтч (в более дешевых конфигурациях могло быть от 60 до 90 кВтч), а Муджиб оснастил её аккумулятором с двойной емкостью — около 204 кВтч.Результат получился просто отличный. На декабрьском тестовом заезде в Мичигане модифицированная Tesla Model S проехала аж 752 мили, что равняется примерно 1210 километрам! Водитель ехал на ней в течение почти 14 часов. Скорость движения при этом была не очень высока — около 55 миль/ч или 88 км/ч — но эта цифра выше, чем обычная скорость автомобиля в городском потоке, поэтому она вполне совместима с жизнью.После первого заезда модифицированный электрокар проверили на дино-стенде и получили еще более внушительны цифры — при той же скорости одометр показал уже 882 мили или примерно 1420 километров.Иджас назвал свой аккумулятор Gemini. Сейчас его не получится установить в обычный гражданский автомобиль, так как он не пройдет сертификацию и не будет допущен на дороги общего пользования. Однако компания Our Next Energy планирует начать серийной производство аккумуляторов повышенной емкости к 2023 году и получить на свой продукт все необходимые документы. К слову, Муджиб Иджас ранее работал в Apple и являлся главой одного из подразделений, занимающихся аккумуляторами.Ранее мы рассказали, что Tesla всего за сутки лишила своего владельца — Илона Маска — немалой части его капитала.