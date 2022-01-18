Илон Маск похвастался результатами тестирования своей бета-версии автопилота. Об этом сообщает зарубежное профильное издание Electrek.co.
Согласно источнику, Илон Маск опубликовал в Twitter новый пост. В нем он рассказал о результатах тестирование полностью автономной системы автопилотирования Tesla (коротко — FSD), которая была запущена более года назад. Напомним, что FSD распространялась в виде обновления ПО для электрокаров Tesla. Чтобы получить и протестировать его, владелец машины должен явным образом согласиться с условиями, после чего в течение недели пройти несколько тестов — электрокар «следит» за манерой вождения и «выносит решение», разрешить ли человеку пользоваться FSD.
Илон Маск с гордостью поделился, что с момента начала тестирования в 2019 году система не зафиксировала ни одной аварии с участием Tesla, двигающейся со включенной системой Full-Self Driving. Скорее всего, такого результата удалось добиться благодаря комплексу факторов — то есть, заслуга здесь не только в отточенности самих алгоритмов вождения. Помимо самого ПО FSD, в успешном исходе тестирования сыграли роли и довольно строгие критерии отбора тестировщиков, и малая распространенность этой системы среди владельцев Tesla, и, возможно, аккуратность самих водителей. После публичного и массового запуска FSD компания всё равно не избежит неприятных инцидентов.
Ранее мы рассказали, что Илон Маск решил выпустить еще один электропикап Tesla Cybertruck. Он будет предназначен для европейского рынка.
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