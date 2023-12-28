Тим Кук получил два письма от фанатов Apple и тонко пропиарил компанию

Олег

Кукъ


Двое владельцев Apple Watch отправили письма с благодарностью CEO Apple и получили ответы от него. Об этом пишет 9to5Mac.

Оба письма содержали благодарность за то, насколько хорошо Apple Watch распознают нарушения в работе сердца. Один из авторов по имени Ник пишет, что подарил часы своему отцу, и в результате девайс его спас — однажды Apple Watch предупредили мужчину об аномально низком пульсе, и тот вовремя обратился в реанимацию. Мужчине экстренно установили кардиостимулятор. Тим Кук ответил спустя несколько часов:

«Привет, Ник. Я так рад, что ваш отец обратился за медицинской помощью и получил необходимое лечение. Большое спасибо, что поделились с нами его историей.

Пожалуйста, передайте ему наилучшие пожелания.

С уважением, Тим
отправлено с моего iPad Pro». 

Вторая история произошла с пожилым американцем Кристофером, который перенес сердечный приступ. К приезду «скорой» сердечный ритм пришел в норму, но его Apple Watch фиксировали данные пульса всю ночь. Благодаря этой статистике врачи не были обмануты временным затишьем и положили мужчину на операцию. Вот ответ CEO Apple:

«Кристофер, спасибо, что поделились с нами своей историей. Я очень рад, что вы получили необходимое лечение.

Всего хорошего.

С уважением, Тим
отправлено с моего iPhone». 

В обоих случаях в конце письма указано, что Кук отвечал именно с устройств Apple. Это означает, что CEO либо пользуется нативным почтовым клиентом, который ставит такие пометки по умолчанию, либо намеренно добавил их в стороннее приложение почты. Любопытно, что в первом письме указано, что оно отправлено с iPad Pro, хотя iPadOS по умолчанию не добавляет модель планшета.

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На фоне периодически случающихся проколов, когда руководители больших корпораций, вроде Samsung и Xiaomi, случайно «светили» своими iPhone в соцсетях, письма Кука могут быть очень тонким рекламным ходом. Зная, что эти истории с большой вероятностью попадут в сеть, гендиректор Apple мог намеренно сделать акцент: он сам пользуется устройствами компании, которую возглавляет, а значит продукты действительно стоящие.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Archie Chik
+82
Archie Chik
У меня у самого с разных девайсов от эпл стоят разные родписи, если афоня то так и пишется с афоня, если с пада, то отправлено с пада и все в таком духе. Сам менял и тд и тп. Пускай знают с чего отвечают им люди 🥸
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Вчера в 22:17
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tellurian
+4685
tellurian Archie Chik
Для чего вам ?
Я ставлю свою личную подпись.
По работе рабочая.
2 часа назад в 23:03
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