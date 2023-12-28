Тим Кук получил два письма от фанатов Apple и тонко пропиарил компанию



Двое владельцев Apple Watch отправили письма с благодарностью CEO Apple и получили ответы от него. Об этом пишет 9to5Mac.



Оба письма содержали благодарность за то, насколько хорошо Apple Watch распознают нарушения в работе сердца. Один из авторов по имени Ник пишет, что подарил часы своему отцу, и в результате девайс его спас — однажды Apple Watch предупредили мужчину об аномально низком пульсе, и тот вовремя обратился в реанимацию. Мужчине экстренно установили кардиостимулятор. Тим Кук ответил спустя несколько часов:





«Привет, Ник. Я так рад, что ваш отец обратился за медицинской помощью и получил необходимое лечение. Большое спасибо, что поделились с нами его историей.

Пожалуйста, передайте ему наилучшие пожелания.

С уважением, Тим отправлено с моего iPad Pro».



Вторая история произошла с пожилым американцем Кристофером, который перенес сердечный приступ. К приезду «скорой» сердечный ритм пришел в норму, но его Apple Watch фиксировали данные пульса всю ночь. Благодаря этой статистике врачи не были обмануты временным затишьем и положили мужчину на операцию. Вот ответ CEO Apple:





«Кристофер, спасибо, что поделились с нами своей историей. Я очень рад, что вы получили необходимое лечение.

Всего хорошего.

С уважением, Тим отправлено с моего iPhone».



В обоих случаях в конце письма указано, что Кук отвечал именно с устройств Apple. Это означает, что CEO либо пользуется нативным почтовым клиентом, который ставит такие пометки по умолчанию, либо намеренно добавил их в стороннее приложение почты. Любопытно, что в первом письме указано, что оно отправлено с iPad Pro, хотя iPadOS по умолчанию не добавляет модель планшета.







На фоне периодически случающихся проколов, когда руководители больших корпораций, вроде Samsung и Xiaomi, случайно «светили» своими iPhone в соцсетях, письма Кука могут быть очень тонким рекламным ходом. Зная, что эти истории с большой вероятностью попадут в сеть, гендиректор Apple мог намеренно сделать акцент: он сам пользуется устройствами компании, которую возглавляет, а значит продукты действительно стоящие.