Тим Кук получил трогательное письмо от владельца Apple Watch — часы спасли его от смерти

Олег

Часы

Фото: Phone Arena

Мужчина из США поблагодарил Тима Кука за Apple Watch, спасшие ему жизнь. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, Майк Менанд гулял по национальному парку вдоль реки с двумя своими собаками, как вдруг питомцы заприметили койота. Они очень испугались, сбили хозяина с ног и уволокли с тропы в кусты.

«Я даже не мог добраться до телефона, потому что телефон был у меня в кармане, на котором я лежал. Неизвестно, как долго я бы там лежал. Я понял, что не могу двигаться, не могу встать. Мне было очень больно», — делится турист. 

Как только мужчина коснулся земли, его Apple Watch зафиксировали падение и позвонили в экстренные службы. Майка забрали в больницу и вставили в ногу титановый стержель, временно запретив ему ходить по неровным тропам.

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К сожалению, позже в том же парке аналогичным образом неудачно упала 46-летняя женщина с двумя собаками, и спасти её не удалось. Когда Менанд узнал об этом, он решил написать Тиму Куку письмо, в котором горячо поблагодарил за выпуск Apple Watch. В итоге Кук договорился с телевидением, чтобы мужчина поделился своей историей. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3266
kardigan
Две собаки « туриста» испугались бедного кайота и уволокли бедолагу вниз и поскольку он сломал ногу, то просто тупо лежал и ждал. И вдруг откуда не возьмись !
Спасибо Куку!
Сегодня в 11:10
#
kardigan
+3266
kardigan
Так почитаешь и думаешь, что амеры все такие нежные! ) лежал он и даже телефон из кармана достать был не в состоянии. Наверно бы так и помер бы, если не носил часики от apple.
Сегодня в 11:13
#
0
Vladimir Bratkov kardigan
Байка для недалеких, таких баек в одноклассниках полно.
Сегодня в 12:12
#
Dmitriy
+807
Dmitriy
Причем час тут находят сотовую сеть там в любой глуши... Аха...
Я думал у маркетолухов этот тренд уже закончился. Но видимо пипл там это хавает дальше...
Сегодня в 13:53
#