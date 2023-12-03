Тим Кук получил трогательное письмо от владельца Apple Watch — часы спасли его от смерти

Фото: Phone Arena



Мужчина из США поблагодарил Тима Кука за Apple Watch, спасшие ему жизнь. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, Майк Менанд гулял по национальному парку вдоль реки с двумя своими собаками, как вдруг питомцы заприметили койота. Они очень испугались, сбили хозяина с ног и уволокли с тропы в кусты.





«Я даже не мог добраться до телефона, потому что телефон был у меня в кармане, на котором я лежал. Неизвестно, как долго я бы там лежал. Я понял, что не могу двигаться, не могу встать. Мне было очень больно», — делится турист.



Как только мужчина коснулся земли, его Apple Watch зафиксировали падение и позвонили в экстренные службы. Майка забрали в больницу и вставили в ногу титановый стержель, временно запретив ему ходить по неровным тропам.







К сожалению, позже в том же парке аналогичным образом неудачно упала 46-летняя женщина с двумя собаками, и спасти её не удалось. Когда Менанд узнал об этом, он решил написать Тиму Куку письмо, в котором горячо поблагодарил за выпуск Apple Watch. В итоге Кук договорился с телевидением, чтобы мужчина поделился своей историей.