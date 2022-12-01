Тим Кук встретился с Илоном Маском один на один

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск встретился с СЕО Apple Тимом Куком на его территории. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, Маск опубликовал в своем твиттер-аккаунте короткое видео прогулки по Apple Park. Он поблагодарил Тима Кука за приглашение в штаб-квартиру компании и похвалил красоту этого места. На ролике можно увидеть утиный пруд, который расположен в Apple Park и ранее несколько раз был замечен на фото, снятых сотрудниками.
Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022
Чуть позже Маск написал, что Тим Кук подробно разъяснил недоразумение, которое возникло относительно iOS-приложения соцсети Twitter. Напомним, что ранее Илон публично заявлял, что Apple собирается удалить приложение из App Store из-за того, что владельцем соцсети теперь является он. По словам Маска, Кук заверил его, что ничего подобного Apple не планирует и не планировала.
Ранее мы рассказали, что Илон Маск собирается опубликовать какие-то внутренние документы Twitter, которые способны опозорить соцсеть.
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