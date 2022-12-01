Илон Маск Тим Кук Apple Twitter

Тим Кук встретился с Илоном Маском один на один

Олег

Кук


Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск встретился с СЕО Apple Тимом Куком на его территории. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, Маск опубликовал в своем твиттер-аккаунте короткое видео прогулки по Apple Park. Он поблагодарил Тима Кука за приглашение в штаб-квартиру компании и похвалил красоту этого места. На ролике можно увидеть утиный пруд, который расположен в Apple Park и ранее несколько раз был замечен на фото, снятых сотрудниками. 



Чуть позже Маск написал, что Тим Кук подробно разъяснил недоразумение, которое возникло относительно iOS-приложения соцсети Twitter. Напомним, что ранее Илон публично заявлял, что Apple собирается удалить приложение из App Store из-за того, что владельцем соцсети теперь является он. По словам Маска, Кук заверил его, что ничего подобного Apple не планирует и не планировала. 

Ранее мы рассказали, что Илон Маск собирается опубликовать какие-то внутренние документы Twitter, которые способны опозорить соцсеть. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4102
Gabriel
Надо было ставить заголовок:
«Тим и Илон прогулялись в саду»
Помолвка назначена на Рождество)
2 часа назад в 09:28
#
John Doe
+636
John Doe
Зачем мне вся эта информация?
час назад в 09:58
#
+46
ProLogic6 John Doe
зашел знач надо. себя спроси
час назад в 10:06
#
John Doe
+636
John Doe ProLogic6
По заголовку понять, что внутри — пустота, нельзя, поэтому ваше утверждение некорректно.
И я вас прошу мне (равно как и другим незнакомым людям) не тыкать.
час назад в 10:13
#
+46
ProLogic6 John Doe
успкойся ты слишком напряжон чел 🤣 тут тебе комменты а не джентельменошная. а раз хочешь быть фраером то запомни, слово Вы обращенное к конкретному чел-ку пишется с большой буквы если ты не толпу просишь конечно
57 минут назад
#
John Doe
+636
John Doe ProLogic6
Вынужден вас разочаровать: я знаю русский язык по крайней мере не хуже вас, а если судить по вашему замечанию, то, наверное, и лучше. Короче, вы снова допустили ошибку (поинтересуйтесь правилами на досуге).
Что касается вежливости, то она не зависит от места.
47 минут назад
#
+46
ProLogic6 John Doe
а название "кук встретился с маском" для меня макс прозрачно. так что у тебя еще и с восприятием текста траблы бро
56 минут назад
#
+4102
Gabriel
Не ссорьтесь девочки)))
47 минут назад
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