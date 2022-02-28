Некоторым клиентам Тинькофф-банка пришло уведомление с предупреждением о возможных проблемах с бесконтактными платежами. Мы решили разобраться, что означают тезисы банка.
С вечера 27 февраля клиенты Тинькофф-банка получают push-уведомление, содержащее сториз с предупреждением. Банк пишет, что в ближайшее время пользователи могут столкнуться с отказом при попытке оплаты с помощью Apple Pay или Google Pay. Откуда такие проблемы, если Тинькофф не попал ни в какие санкционные списки?
Дело в том, что успешный платеж — это результат сотрудничества, как минимум, двух банков: отправителя и получателя. Каждый терминал для безналичной оплаты в магазине обслуживается каким-то банком. И для проведения платежа необходимо, чтобы и банк покупателя, и банк-партнер магазина имели возможность провести конкретно эту операцию. В случае с оффлайн-платежами смартфоном в цепочку включается еще и вендор, обслуживающий платежную систему — и каждый из банков, участвующий в операции, должен иметь возможность провести операцию с использованием Apple/Google Pay.
По всей России немало терминалов в торговых точках обслуживаются как раз теми банками, которые попали в санкционный список — да тем же ВТБ. А им, как мы уже знаем, теперь закрыта возможность работы с Apple/Google Pay. Получается, что условный Тинькофф-банк покупателя не имеет никаких ограничений на совершение операции с помощью смартфона, а вот банк, обслуживающий торговую точку, просто не может такой платеж принять. В результате — отказ.
Как перестраховаться в такой ситуации? Придется носить с собой пластиковую карту. Бесконтактные платежи обычной картой на данный момент поддерживают все российские банки в штатном режиме. К слову, даже в случае отключения России от Visa и MasterCard есть выход из ситуации.
Ранее мы рассказали, что депутат Госдумы решил выступить с заявлением относительно возможной скорой блокировки устройств Apple в РФ. Это потребовалось, так как ранее украинский чиновник направил Тиму Куку личное открытое письмо с просьбой отключить Россию от своих сервисов и прекратить поставки девайсов в нашу страну. К слову, после этого мы подробно обсудили, возможен ли такой сценарий.
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Красивое...