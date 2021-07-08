



У части пользователей не работает мобильное приложение банка «Тинькофф». Жалобы на проблемы зафиксированы на DownDetector и других подобных сайтах, показывающих падение приложений и интернет-сервисов.



Приложение «Тинькофф» запускается и работает, но не показывает, сколько денег есть на счетах и картах. Невозможно совершить перевод, оплатить счета и воспользоваться другими услугами банка. Также могут наблюдаться сложности с оплатой товаров в магазинах и снятием наличных средств в банкоматах. Примечательно, что указанные проблемы наблюдаются не у всех пользователей «Тинькофф» — у некоторых с приложением всё нормально.



Скорее всего, программисты «Тинькофф» уже в курсе проблем и работают над их устранением. Обычно это занимает не более часа.







