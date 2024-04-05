На Android приходит самая дурацкая функция iOS и iPhone



Google собирается изменить тип отключения Bluetooth-модуля в Android 15. Принцип его работы станет похож на iOS.



Речь идет о быстром отключении Bluetooth из Центра управления, или, проще говоря, верхней «шторке» с тумблерами. Сейчас нажатие на кнопку сетевого модуля полностью отключает его, и, чтобы снова им воспользоваться, пользователь должен включить его вручную. Вскоре это будет работать иначе.







Согласно 9to5Google, начиная с Android 15 выключенный ранее Bluetooth будет автоматически и без спроса включаться снова спустя 24 часа. Google обосновывает это изменение тем, что на Bluetooth завязаны многие полезные и нужные системные функции, поэтому его нельзя отключать полностью и надолго. Судя по всему, нововведение долетит и до более старых версий Android, поскольку фича уже отправлена в AOSP.



Точно так же ведет себя Bluetooth в iOS: если отключить его из Центра управления, модуль снова включится спустя время — без спроса и автоматически. Чтобы он не включался сам, его нужно отключить в «Настройках». Такое поведение смартфона нередко сбивает несведущих пользователей и вызывает неудобства, а порой даже раздражение.