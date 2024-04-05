На Android приходит самая дурацкая функция iOS и iPhone

Олег

Android


Google собирается изменить тип отключения Bluetooth-модуля в Android 15. Принцип его работы станет похож на iOS.

Речь идет о быстром отключении Bluetooth из Центра управления, или, проще говоря, верхней «шторке» с тумблерами. Сейчас нажатие на кнопку сетевого модуля полностью отключает его, и, чтобы снова им воспользоваться, пользователь должен включить его вручную. Вскоре это будет работать иначе.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно 9to5Google, начиная с Android 15 выключенный ранее Bluetooth будет автоматически и без спроса включаться снова спустя 24 часа. Google обосновывает это изменение тем, что на Bluetooth завязаны многие полезные и нужные системные функции, поэтому его нельзя отключать полностью и надолго. Судя по всему, нововведение долетит и до более старых версий Android, поскольку фича уже отправлена в AOSP.

Точно так же ведет себя Bluetooth в iOS: если отключить его из Центра управления, модуль снова включится спустя время — без спроса и автоматически. Чтобы он не включался сам, его нужно отключить в «Настройках». Такое поведение смартфона нередко сбивает несведущих пользователей и вызывает неудобства, а порой даже раздражение. 

-7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
Как отследить потерянный или украденный Android-смартфон через интернет
У Android-смартфонов возникла проблема, над которой владельцы iPhone звонко посмеются
Google запускает аналог Apple «Локатора» на Android

Рекомендации

Рекомендации

Таксист рассказал, сколько ему удалось заработать в Москве в новогодние праздники. Впечатляет!
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy начали получать OneUI 6.1
Xiaomi представила E-ink-читалку, которую захочет каждый
Самое обидное нововведение в смартфонах Samsung Galaxy подтверждено 😢

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+44
Лимонсенсий
Какого модуля? Уже одно слово написать не могут правильно
6 апреля 2024 в 07:27
#
Dmitriy
+894
Dmitriy
Когда яблочники сделали это с WiFi и Bluetooth это было полным идиотством, благо хоть потом с помощью команд были сделаны ярлыки на вырубание.
Повторять такое — ну такое, надеюсь это скорее всего останется у пикселя, ибо остальные вендоры таким страдать не будут.
6 апреля 2024 в 09:20
#
+3
Иван
Зачем отключать то? Ради сомнительной экономии электричества? Смешно. Там потребление около 1 микроватта😉
6 апреля 2024 в 09:45
#
Руслан Медведев
+1
Руслан Медведев Иван
Да мало ли для чего я отключаю тот же вай фай, какого хрена он через время произвольно под к сетям
Вчера в 08:24
#
+5
н0мер
Самая уебищная заглюченная шняга на айфоне — это когда ты в пункте управления отключаешь одну из сетей, но он самопроизвольно ее включает. И эта параша уже который год попасть трепит нервы. И после этого айфон — это вам не ведро, не
6 апреля 2024 в 12:18
#