Покупатели нового MacBook Pro 16’’ с «челкой» начали жаловаться на досадный глюк компьютера — он отказывается заряжаться. Об этом написали в iDownloadBlog.
Жалобы начали появляться на форуме Reddit и на официальном сайте Apple Support Communities. Их суть состоит в следующем: MacBook Pro 16’’ (2021) отказывается заряжаться, когда находится в полностью выключенном состоянии. При этом во время работы или даже в спящем режиме проблем с питанием ноутбука не возникает.
Пользователи отмечают, что зарядка не происходит при использовании оригинального кабеля MagSafe. При этом, если заряжать выключенный макбук через разъем USB-C, зарядка происходит корректно. Это указывает на глюки в самом MagSafe 3, а не в системе питания ноутбука в целом.
Некоторые владельцы новых MacBook Pro обратились в службу поддержки Apple с описанной проблемой. Они говорят, что там им посоветовали заряжать компьютер либо с открытой крышкой, либо в состоянии сна.
К слову, это не первый случай странного поведения магнитной зарядки свежих MacBook — ранее мы рассказывали о другом глюке Magsafe, при котором коннектор бесконечно мигает желтым светодиодом. Кроме того, наличие «челки» всё еще мешает работать с новыми макбуками, хотя на презентации Apple обещала, что этот элемент отлично продуман и не вызовет никаких проблем.
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Люди когда спят, тоже не работают, проснулись, начали работать. Мак становится одушевлённым, радуйтесь))