MacBook Pro


Покупатели нового MacBook Pro 16’’ с «челкой» начали жаловаться на досадный глюк компьютера — он отказывается заряжаться. Об этом написали в iDownloadBlog.

Жалобы начали появляться на форуме Reddit и на официальном сайте Apple Support Communities. Их суть состоит в следующем: MacBook Pro 16’’ (2021) отказывается заряжаться, когда находится в полностью выключенном состоянии. При этом во время работы или даже в спящем режиме проблем с питанием ноутбука не возникает.

Пользователи отмечают, что зарядка не происходит при использовании оригинального кабеля MagSafe. При этом, если заряжать выключенный макбук через разъем USB-C, зарядка происходит корректно. Это указывает на глюки в самом MagSafe 3, а не в системе питания ноутбука в целом.

Некоторые владельцы новых MacBook Pro обратились в службу поддержки Apple с описанной проблемой. Они говорят, что там им посоветовали заряжать компьютер либо с открытой крышкой, либо в состоянии сна.

К слову, это не первый случай странного поведения магнитной зарядки свежих MacBook — ранее мы рассказывали о другом глюке Magsafe, при котором коннектор бесконечно мигает желтым светодиодом. Кроме того, наличие «челки» всё еще мешает работать с новыми макбуками, хотя на презентации Apple обещала, что этот элемент отлично продуман и не вызовет никаких проблем. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

iDownloadBlog iDownloadBlog

Ссылки по теме:

Видео: как увеличить мощность MacBook Air (M1) до уровня Pro 13. Рисково, но эффективно Видео: как увеличить мощность MacBook Air (M1) до уровня Pro 13. Рисково, но эффективно

Магия Apple: MacBook Pro с M1 Max работает вдвое дольше, чем модель на Intel Магия Apple: MacBook Pro с M1 Max работает вдвое дольше, чем модель на Intel

Как сделать полный сброс данных на Mac и MacBook Как сделать полный сброс данных на Mac и MacBook