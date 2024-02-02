Тошнота, двоение в глазах, слезотечение и физические травмы — Apple рассказала всё о Vision Pro



Компания Apple опубликовала документ поддержки, в котором описывает различные побочные эффекты от использования гарнитуры Vision Pro. После прочтения покупать девайс расхочется.



По словам Apple, пользователи инновационного девайса могут ощущать дискомфорт в глазах самого разного типа: помутненное зрение, сухость, слезотечение, двоение в глазах, светобоязнь и напряжение. Если человек ощущает что-то подобное, компания рекомендует сразу выключить Vision Pro и дождаться, когда самочувствие улучшится.







Помимо этого, для использования гарнитуры есть целый ряд противопоказаний. С девайсом нельзя выходить на улицу в дождь, при высокой или низкой температуре воздуха, а также в туман. Кроме того, Apple не рекомендует пользоваться Vision Pro там, где есть хоть какие-то препятствия или посторонние предметы во избежание физических травм и увечий — то же касается плохо освещенных помещений.



И, наконец, во время взаимодействия с Vision Pro пользователь может получить тошноту, морскую болезнь, помутнение рассудка, расстройство желудка, повышенное слюноотделение, головную боль и даже потливость. Если проявилось что-то подобное, Apple советует поменьше двигать головой и шеей и уменьшить размеры виртуальных окон в интерфейсе. Пространственное видео тоже лучше не включать.



Подобные рекомендации не появляются просто так; скорее всего, Apple наблюдала все вышеперечисленные симптомы и расстройства во время тестирования гарнитуры. Если вы чувствительны ко всему этому, возможно, лучше воздержаться от покупки и даже от тестов нового «яблочного» гаджета.