Тошнота, двоение в глазах, слезотечение и физические травмы — Apple рассказала всё о Vision Pro

Олег

Vision Pro


Компания Apple опубликовала документ поддержки, в котором описывает различные побочные эффекты от использования гарнитуры Vision Pro. После прочтения покупать девайс расхочется.

По словам Apple, пользователи инновационного девайса могут ощущать дискомфорт в глазах самого разного типа: помутненное зрение, сухость, слезотечение, двоение в глазах, светобоязнь и напряжение. Если человек ощущает что-то подобное, компания рекомендует сразу выключить Vision Pro и дождаться, когда самочувствие улучшится.

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Помимо этого, для использования гарнитуры есть целый ряд противопоказаний. С девайсом нельзя выходить на улицу в дождь, при высокой или низкой температуре воздуха, а также в туман. Кроме того, Apple не рекомендует пользоваться Vision Pro там, где есть хоть какие-то препятствия или посторонние предметы во избежание физических травм и увечий — то же касается плохо освещенных помещений.

И, наконец, во время взаимодействия с Vision Pro пользователь может получить тошноту, морскую болезнь, помутнение рассудка, расстройство желудка, повышенное слюноотделение, головную боль и даже потливость. Если проявилось что-то подобное, Apple советует поменьше двигать головой и шеей и уменьшить размеры виртуальных окон в интерфейсе. Пространственное видео тоже лучше не включать.

Подобные рекомендации не появляются просто так; скорее всего, Apple наблюдала все вышеперечисленные симптомы и расстройства во время тестирования гарнитуры. Если вы чувствительны ко всему этому, возможно, лучше воздержаться от покупки и даже от тестов нового «яблочного» гаджета. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+844
Paspartu
Обычная побочка в VR.
Я после 1-2 часа активной катки потом еле живу какое-то время.
час назад в 21:08
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+29
Smerch777S
Дык ясен пень, абсолютно нормально!
Для некоторых и первый раз встать на беговую дорожку, такими же симптомами закончится 🤷🏻‍♂️
час назад в 21:29
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