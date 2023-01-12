Нейросети

«Тоска зеленая», «бешеные бабки» и другие русские фразы, проиллюстрированные нейросетью

Олег

Развитие искусственного интеллекта началось довольно давно. Однако популярность в интернете нейросети набрали лишь в последние пару лет. Это произошло благодаря тому, что работа ИИ стала «ближе к народу»: обычный пользователь может наглядно увидеть, на что способна нейросеть, и даже самому попробовать её в деле.

Ранее мы рассказывали про феномен 2022 года — ChatGPT, который способен заменить привычные поисковики. А сегодня продолжаем следить за успехами нейросети Midjourney — это свежая подборка русских фраз и поговорок, которые её изображены. 

«Я не такая, я жду трамвая»

Нейросеть


Грызть гранит науки

Нейросеть

Грызть гранит науки


Зона комфорта

Зона комфорта


Ухожук

Ухожук


Бешеные бабки

Бешеные бабки


Кони в яблоках

Кони в яблоках


Межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюках (привет, Остап Бендер!)

Межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюках


Чёрти что и сбоку бантик

Чёрти что и сбоку бантик


Тоска зеленая

Тоска зеленая


Волка ноги кормят
Волка ноги кормят


И, наконец, безудержное веселье как оно есть — Бэтмен в аквапарке

Бэтмен в аквапарке

Бэтмен в аквапарке

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Источник:
Нейросеть for fun
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Комментарии

–26
oskar
Фу, какая прямая иллюстрация 🤮🤮🤮
час назад в 23:23
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