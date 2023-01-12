«Тоска зеленая», «бешеные бабки» и другие русские фразы, проиллюстрированные нейросетью

Развитие искусственного интеллекта началось довольно давно. Однако популярность в интернете нейросети набрали лишь в последние пару лет. Это произошло благодаря тому, что работа ИИ стала «ближе к народу»: обычный пользователь может наглядно увидеть, на что способна нейросеть, и даже самому попробовать её в деле.
Ранее мы рассказывали про феномен 2022 года — ChatGPT, который способен заменить привычные поисковики. А сегодня продолжаем следить за успехами нейросети Midjourney — это свежая подборка русских фраз и поговорок, которые её изображены.
«Я не такая, я жду трамвая»
Грызть гранит науки
Зона комфорта
Ухожук
Бешеные бабки
Кони в яблоках
Межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюках (привет, Остап Бендер!)
Чёрти что и сбоку бантик
Тоска зеленая
Волка ноги кормят
И, наконец, безудержное веселье как оно есть — Бэтмен в аквапарке
Ранее мы рассказывали про феномен 2022 года — ChatGPT, который способен заменить привычные поисковики. А сегодня продолжаем следить за успехами нейросети Midjourney — это свежая подборка русских фраз и поговорок, которые её изображены.
«Я не такая, я жду трамвая»
Грызть гранит науки
Зона комфорта
Ухожук
Бешеные бабки
Кони в яблоках
Межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюках (привет, Остап Бендер!)
Чёрти что и сбоку бантик
Тоска зеленая
Волка ноги кормят
И, наконец, безудержное веселье как оно есть — Бэтмен в аквапарке