Центробанк раскрыл тарифы для операций с цифровыми рублями

Центробанк подготовил к запуску цифровой рубль. Он будет приравнен к обычному рублю, то есть будет считаться официальной валютой, а его обращение основано на технологиях блокчейна, как у криптовалют.3 августа Центробанк утвердил логотип цифрового рубля в нескольких вариантах для различных сценариев применения:Также были установлены тарифы, по которым цифровой рубль будет обращаться между организациями и гражданами:— Платежи и переводы для граждан — бесплатно— Комиссия для бизнеса — 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей за операцию— Комиссия для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги — 0,2%, но не более десяти рублей за операцию— Комиссия за переводы между юридическими лицами — 15 рублей за операциюДо 1 января 2025 года все операции с цифровыми рублями на платформе Центробанка будут проводиться бесплатно. Операции с цифровыми рублями будут обеспечивать в том числе коммерческие банки (сначала самые крупные, а в дальнейшем все остальные).