Центробанк раскрыл тарифы для операций с цифровыми рублями

Александр
Центробанк подготовил к запуску цифровой рубль. Он будет приравнен к обычному рублю, то есть будет считаться официальной валютой, а его обращение основано на технологиях блокчейна, как у криптовалют.

3 августа Центробанк утвердил логотип цифрового рубля в нескольких вариантах для различных сценариев применения:



Также были установлены тарифы, по которым цифровой рубль будет обращаться между организациями и гражданами:

— Платежи и переводы для граждан — бесплатно
— Комиссия для бизнеса — 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей за операцию
— Комиссия для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги — 0,2%, но не более десяти рублей за операцию
— Комиссия за переводы между юридическими лицами — 15 рублей за операцию

До 1 января 2025 года все операции с цифровыми рублями на платформе Центробанка будут проводиться бесплатно. Операции с цифровыми рублями будут обеспечивать в том числе коммерческие банки (сначала самые крупные, а в дальнейшем все остальные).
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Источник:
ЦБ
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Комментарии

+211
Sergey2048
Кто шарит в этой области, объясните, что плохого в этом рубле, что-то многие ну совсем ругают.?
2 часа назад в 17:05
#
Олег Воронин
+2144
Олег Воронин Sergey2048
Ругают те, кто верит в золотой миллиард и боится большого брата. Самая критикуемая часть проекта – монополия на контроль операций у ЦБ.
2 часа назад в 17:15
#
tellurian
+4895
tellurian Sergey2048
Его будет легко контролировать откуда пришли и куда ушли. Легко заблокировать. Ниже верно написали.
час назад в 17:46
#
+211
Sergey2048 tellurian
Получается, как-бы виртуалка уже поднята, так зачем- то двигаются дальше?
час назад в 18:13
#
+4247
Gabriel Sergey2048
Для обычных граждан абсолютно ничего.
Для бизнеса и хорошо и плохо( все транзакции прозрачные и от налогов не уйти , но при криминале вам все вернут заморозив перевод или цепочку переводов.
Для банков это очень очень плохо, потому что в их услугах в перспективе надобность отпадёт , потому что ЦБ будет напрямую работать с расчетами, переводами , платежами, кредитами. В итоге у банков может остаться только инвестиционная деятельно( прозрачная), ни денег отмыть, ни вывести из страны, вообщем одно огорчение.
50 минут назад
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+211
Sergey2048
В принципе безнал, да и РЕПО это тоже,.. даже не фантики, а виртуальные фантики. Видят кому надо и не надо кто, сколько, за что, куда. Просто, как правило, я так думаю, наше РукойВодство всё для себя любимых, а до нас ...
2 часа назад в 17:14
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+211
Sergey2048
На диком западе налоговая сопоставляет сколько человек получил и сколько потратил. Да кстати, насколько я помню, хотели у нас это внедрить, но наши самые честные, встали грудью и не пропустили это враждебное новшество.
час назад в 18:21
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