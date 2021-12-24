

Несколько моделей компьютеров и ноутбуков Dell отказались запускаться после очередного обновления BIOS. Об этом сообщает профильное издание Bleeping Computer.



Согласно источнику, сбой произошел в связи с последним обновлением микрочипа BIOS, которое рассылал производитель ноутбуков бренда Dell. Пострадавшие отмечают, что сами компьютеры включаются (судя по звуку кулера), но при этом не работает ни дисплей, ни периферийные устройства и аксессуары. Спустя какое-то время после запуска ПК отображает «синий экран смерти» и выключается, а после повторного включения всё повторяется снова.



«После обновления BIOS моего 5320 до новой версии 1.14.3 сегодня ноутбук не загружается. При нажатии кнопки питания индикатор на кнопке будет гореть около 10 секунд, а затем снова погаснет», — один из владельцев ноутбука Dell



Latitude 5320 (версия 1.14.3),

Latitude 5520 (версия 1.14.3),

Inspiron 5680 (версия 2.8.0) и

Alienware Aurore R8 (версия 1.0.18). Эти сведения удалось собрать благодаря заявкам и жалобам пользователей компьютеров и ноутбуков Dell, они появляются на форуме официального сайта бренда, а также в специальной ветке Reddit.



Выход из этой неприятной ситуации пока только один: некоторые пострадавшие смогли откатить версию прошивки BIOS до предыдущей сборки. В случае с ноутбуками необходимо дополнительно снять аккумулятор, после чего подключить его с зажатой кнопкой Power. Стоит отметить, что откат BIOS — процедура отнюдь не тривиальная, поэтому справиться с ней сможет далеко не каждый пользователь. Проблема затронула несколько моделей Dell со следующими «дефектными» сборками прошивки BIOS:Эти сведения удалось собрать благодаря заявкам и жалобам пользователей компьютеров и ноутбуков Dell, они появляются на форуме официального сайта бренда, а также в специальной ветке Reddit.Выход из этой неприятной ситуации пока только один: некоторые пострадавшие смогли откатить версию прошивки BIOS до предыдущей сборки. В случае с ноутбуками необходимо дополнительно снять аккумулятор, после чего подключить его с зажатой кнопкой Power. Стоит отметить, что откат BIOS — процедура отнюдь не тривиальная, поэтому справиться с ней сможет далеко не каждый пользователь.





