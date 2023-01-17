У iOS появится серьезный конкурент — встречайте GrapheneOS из Швейцарии

Швейцарский стартап Apostrophy AG заявил о разработке новой мобильной операционной системе, главным принципом которой станет безопасность. Об этом рассказали в Bloomberg.
Согласно источнику, стартап Apostrophy AG основан в Швейцарии выходцами из различных команд, связанных с разработкой ПО. В частности, там много бывших разработчиков KaiOS, системы, которая была нацелена на развивающиеся рынки и продвижение бюджетных устройств. Основатель стартапа уже развивает собственную компанию Punkt по продаже мобильных телефонов.
Команда собирается разработать новую безопасную операционную систему на базе Android. Она призвана бросить вызов Google и Apple: их GrapheneOS будет принципиально безопаснее, чем Android, и сравняется с iOS по уровню защиты данных. Главная особенность будущей ОС — принцип разделения приложений по «песочницам», чтобы софт не мог обмениваться данными пользователя между собой. По сути, задумка очень похожа на то, как сейчас устроена iOS.
Пользователи GrapheneOS смогут запускать Android-приложения, но Google-сервисы по умолчанию будут отключены. Вся оболочка будет «заточена» под приватность и не позволит никаких утечек данных или их сбора в рекламных целях. Разумеется, в таком случае разработчики лишаются финансирования с рекламодателей, и на этот случай у них есть решение: GrapheneOS будет платной.
Кстати, текущее положение и репутация iOS скоро может оказаться под угрозой: Евросоюз принял ряд законов, которые прямо обяжут Apple лишить свою ОС её главных особенностей (и преимуществ). Вот здесь мы рассказали об этом подробнее.