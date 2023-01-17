У iOS появится серьезный конкурент — встречайте GrapheneOS из Швейцарии

Олег

Apostrophy


Швейцарский стартап Apostrophy AG заявил о разработке новой мобильной операционной системе, главным принципом которой станет безопасность. Об этом рассказали в Bloomberg.

Согласно источнику, стартап Apostrophy AG основан в Швейцарии выходцами из различных команд, связанных с разработкой ПО. В частности, там много бывших разработчиков KaiOS, системы, которая была нацелена на развивающиеся рынки и продвижение бюджетных устройств. Основатель стартапа уже развивает собственную компанию Punkt по продаже мобильных телефонов.

Команда собирается разработать новую безопасную операционную систему на базе Android. Она призвана бросить вызов Google и Apple: их GrapheneOS будет принципиально безопаснее, чем Android, и сравняется с iOS по уровню защиты данных. Главная особенность будущей ОС — принцип разделения приложений по «песочницам», чтобы софт не мог обмениваться данными пользователя между собой. По сути, задумка очень похожа на то, как сейчас устроена iOS.

Пользователи GrapheneOS смогут запускать Android-приложения, но Google-сервисы по умолчанию будут отключены. Вся оболочка будет «заточена» под приватность и не позволит никаких утечек данных или их сбора в рекламных целях. Разумеется, в таком случае разработчики лишаются финансирования с рекламодателей, и на этот случай у них есть решение: GrapheneOS будет платной.

Кстати, текущее положение и репутация iOS скоро может оказаться под угрозой: Евросоюз принял ряд законов, которые прямо обяжут Apple лишить свою ОС её главных особенностей (и преимуществ). Вот здесь мы рассказали об этом подробнее

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Источник:
Bloomberg
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Комментарии

+524
Paspartu
на базе android. Расходимся.
Сегодня в 11:11
#
tellurian
+4953
tellurian
Нужно не только софт делать, но и железо нужно, сервисы.
Написать софт меньшая из проблем.
Сегодня в 11:29
#
tellurian
+4953
tellurian
Пустая трата времени и денег, имхо.
Сегодня в 11:29
#
Disney
+194
Disney
Её ждёт ошеломительный успех (нет)..
Сегодня в 11:30
#
YABLOKOFON
+108
YABLOKOFON
Безопасность на базе андроид

Ясно понятно ))
Сегодня в 11:31
#
Денис Добрыян
+187
Денис Добрыян
Платная OS. Могу предсказать судьбу. И еще: почему-то вспомнил ВВ, Windows mobile...
Сегодня в 11:32
#
Tigrolik
+526
Tigrolik
Очередная БолгенОС.
Сегодня в 12:10
#
BacksBanny
+33
BacksBanny
За то какой кричащий заголовок🤣
Это что на подобии «КИРКОРОВ УБИЛ И СЪЕЛ ЧЕЛОВЕКА» в газетенке SpeedInfo…🤦‍♂️
Какой конкурент, это такой же андроид как MIUI и ей подобные. А не что-то глобально новое😵‍💫
Сегодня в 12:25
#
+53
Nikodimus73
Тот же х.., но в другой руке….
2 часа назад в 13:22
#
kardigan
+2960
kardigan
База Андроид!!! Те же яйца, только в профиль.
2 часа назад в 13:54
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