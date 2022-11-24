У самокатов Segway-Ninebot и умного света Yeelight появятся шоурумы в Санкт-Петербурге



В центре Санкт-Петербурга открываются шоурумы брендов Yeelight и Segway-Ninebot. Об этом сообщает пресс-служба.



25 ноября 2022 года жители Санкт-Петербурга смогут поприсутствовать на открытии шоурумов двух китайских брендов — Yeelight и Segway-Ninebot. Офлайн-магазин откроется на Невском, 80 и станет вторым в России представительством Yeelight. Шоурумы помогут жителям Санкт-Петербурга в числе первых знакомиться со свежими девайсами обоих брендов.



В новом магазине клиенты смогут ознакомиться с бытовой продукцией Yeelight и Yeelight Pro для коммерческих помещений, системой SkyLight, беспроводной подсветкой в разных исполнениях, а также энергосберегающими и безопасными для глаз светильниками.



В зоне самокатов можно будет протестировать тяжелую серию Segway GT, карт GoKart и игровое кресло MechaKit. Кроме того, клиент сможет научиться выбирать самокаты для детей и взрослых и накачивать шины с помощью компрессора.



На мероприятии также будут присутствовать эксперты и амбассадоры брендов, которые помогут сориентироваться в ассортименте и подскажут, например, способы интеграции устройств Yeelight в систему «умного дома». Кроме того, в день открытия проведут уникальные акции, доступные только гостям мероприятия.