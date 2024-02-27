У товаров на «Яндекс Маркете» заметили новый значок. Если его нет — покупать опасно

Александр


«Яндекс Маркет» вслед за Wildberries начал дополнительно проверять оригинальность одежды и обуви и отмечать товары, которые прошли проверку на подлинность — на их карточках появилась отметка «оригинал». В первую очередь её можно будет увидеть на одежде, обуви и аксессуарах брендов, об оригинальности которых покупатели спрашивают чаще всего.

Служба контроля качества «Маркета» дополнительно проверит документы продавцов, торгующих, например, популярными кроссовками Nike или джинсами Levi’s. Сейчас проверка и простановка отметок проходят в тестовом режиме, в будущем сервис может распространить их на другие бренды и категории товаров.
 
Чтобы отметка об оригинальности появилась в карточке товара, продавцам нужно предоставить документы, подтверждающие его подлинность. Например, это может быть сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке. Проверка документов занимает день, за её статусом можно следить в личном кабинете продавца.  После проведения проверки на товаре появится отметка «оригинал». Покупатели, которые хотят быть уверены в подлинности вещей, теперь могут выбрать в поиске «Маркета» фильтр «оригинал» — и увидеть только одежду и обувь от продавцов, чьи товары прошли дополнительную проверку на сервисе.

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Комментарии

+4
номер
Всегда было интересно, как они дают такие гарантии качества после проверки всего лишь сертификатов. Например, оригинальность и разрешение на оборот в стране мед.изделий так же проверяется путем проверки РУ. Это вообще адовый пиндец. Я эти РУ и сертифы в инете накачаю тонну. Или, если не найду, запрошу у честных продавцов. В чем прикол, до сих пор не ясно.
час назад в 18:12
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