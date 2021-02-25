Telegram недавно получил крупное обновление под номером 7.5. В апдейте добавили: автоматическое удаление сообщений, виджеты для домашнего экрана, временные ссылки-приглашения, группы с неограниченным числом участников, улучшенный импорт чатов, обновленный интерфейс для отправки жалоб, а также новые анимированные эмодзи. Помимо нововведений, пользователи обнаружили один неприятный баг в последней версии приложения.
В мессенджере для Android перестала работать установка APK-файлов. При попытке установить полученное приложение пользователи получают всплывающее окно с сообщением: «У вас нет приложения для работы с файлами типа "application/octet-stream", пожалуйста установите его, чтобы продолжить». Проблема наблюдается на устройствах Xiaomi, Asus, OnePlus, а также на некоторых моделях Samsung.
Скорее всего баг устранят с ближайшим обновлением Telegram. Пока в качестве временного решения можно сохранить APK-файл приложения в загрузки и установить его с помощью любого файлового менеджера.
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