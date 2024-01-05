У владельцев iPhone и Mac сломался Apple Music

Олег

iOS 17

Фото: MacRumors 

В сети появляются жалобы на работу стриминг-сервиса Apple Music. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, пользователи музыкального стриминга испытывают проблемы с синхронизацией коллекций между личными устройствами. Последние несколько месяцев прослушивания, лайков и плейлистов отказываются «подтягиваться» с iPhone на Mac и наоборот. При попытке синхронизировать данные вручную появляется сообщение:

«Результаты Genius не могут быть обновлены прямо сейчас. Произошла неизвестная ошибка (18004)». 

Владельцы iPhone и Mac жалуются на данную проблему в профильной ветке сайта Apple и других форумах, например, MacRumors и Reddit. Причина пока неясна, и сама Apple не комментирует проблему. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Misha Gynin
–45
Misha Gynin
Можно подумать этот гениус хоть когда-то ратовал как задумывалось, а библиотека видео и медиа на маках постоянно теряет язык страны установленный в профиле, я уже много лет переписываюсь по этому поводу с apple, но они упорно делают вид что не понимают...
Вчера в 05:34
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