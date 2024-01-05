У владельцев iPhone и Mac сломался Apple Music

Фото: MacRumors



В сети появляются жалобы на работу стриминг-сервиса Apple Music. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, пользователи музыкального стриминга испытывают проблемы с синхронизацией коллекций между личными устройствами. Последние несколько месяцев прослушивания, лайков и плейлистов отказываются «подтягиваться» с iPhone на Mac и наоборот. При попытке синхронизировать данные вручную появляется сообщение:





«Результаты Genius не могут быть обновлены прямо сейчас. Произошла неизвестная ошибка (18004)».



Владельцы iPhone и Mac жалуются на данную проблему в профильной ветке сайта Apple и других форумах, например, MacRumors и Reddit. Причина пока неясна, и сама Apple не комментирует проблему.



