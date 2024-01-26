Ученые не стали скрывать, что происходит с любителями печатать на клавиатуре

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Исследователи обнаружили, что письмо от руки позитивно влияет на мозговую активность. Об этом сообщает Frontiers.

Согласно источнику, исследование было проведено специалистами лаборатории нейробиологии Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме. Ученые наблюдали за электрической активностью мозга у 36 студентов университета, когда ребята переписывали текст от руки с помощью цифровой ручки, а также перепечатывали его на клавиатуре. Анализ проводился на основании данных ЭЭГ, записанных с помощью 256-канальной сенсорной матрицы.

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Оказалось, что при письме от руки паттерны взаимодействия мозга были гораздо более сложными, чем при наборе текста на клавиатуре — иными словами, мозг трудится гораздо активнее, когда мы пишем текст рукой. Взаимодействия и связи между нейронами, образующиеся при этом процессе, имеют решающее значение для формирования памяти и способности к обучению и постижению чего-то нового.

По результатам исследования ученые посоветовали родителям с детства приучать детей к рукописным занятиям, чтобы мозг привыкал думать, запоминать и усваивал новую информацию. При прочих равных сознание и способности человека, практикующего письмо от руки, будут выше, чем у тех, кто только печатает. К слову, писать «аналоговой» ручкой на бумаге совсем необязательно — главным здесь является формирование выверенных линий букв, так что можно воспользоваться электронным пером и дисплеем планшета. 

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Источник:
Frontiers
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Комментарии

Dmitriy
+838
Dmitriy
Ну мож у них дети с детства только на клаве, у нас с детства письма от руки пока ещё много.
час назад в 23:23
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