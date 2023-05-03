Ученые создали ткань, которая зашивается сама. Идеально для носков!

Фото: North Carolina State University



Ученые создали «умную» ткань с возможностью самовосстановления. Об этом пишет New Atlas.



Согласно источнику, разработкой занимаются исследователи из США, Австралии и Южной Кореи. Самовосстанавливающаяся ткань может использоваться в самых разных изделиях и целях — от долговечной одежды до медицинских операций.



Ученые взяли обычный текстиль и погрузили его в частицы жидкого металла — настолько мелкие, чтобы не забить «поры» ткани и она оставалась дышащей. Жидкие металлы на основе галлия остаются в таком состоянии даже при комнатной температуре, а значит их можно формовать на любой поверхности под свои задачи.



Несколько слоев жидкого металла сделали ткань проводящей электрический ток. Более того, она сохраняет проводимость даже в разрезанном виде, а частицы рядом с разрезом начинают «срастаться», по сути восстанавливая поверхность после повреждения.





«Проводящие пути самостоятельно заживают при разрезе, образуя новые проводящие пути вдоль края разреза, обеспечивая функцию самовосстановления, которая делает эти ткани полезными в том числе в качестве соединительных цепей, джоулевых нагревателей и гибких электродов для измерения сигналов ЭКГ [электрокардиограммы]», — автор-корреспондент исследования Ви Тхань Труонг.



Среди другихь свойств новой ткани — антибактериальность и возможность удаленного контроля состояния.