Ученые создали ткань, которая зашивается сама. Идеально для носков!

Олег

Ткань

Фото: North Carolina State University

Ученые создали «умную» ткань с возможностью самовосстановления. Об этом пишет New Atlas.

Согласно источнику, разработкой занимаются исследователи из США, Австралии и Южной Кореи. Самовосстанавливающаяся ткань может использоваться в самых разных изделиях и целях — от долговечной одежды до медицинских операций.

Ученые взяли обычный текстиль и погрузили его в частицы жидкого металла — настолько мелкие, чтобы не забить «поры» ткани и она оставалась дышащей. Жидкие металлы на основе галлия остаются в таком состоянии даже при комнатной температуре, а значит их можно формовать на любой поверхности под свои задачи.

Несколько слоев жидкого металла сделали ткань проводящей электрический ток. Более того, она сохраняет проводимость даже в разрезанном виде, а частицы рядом с разрезом начинают «срастаться», по сути восстанавливая поверхность после повреждения.

«Проводящие пути самостоятельно заживают при разрезе, образуя новые проводящие пути вдоль края разреза, обеспечивая функцию самовосстановления, которая делает эти ткани полезными в том числе в качестве соединительных цепей, джоулевых нагревателей и гибких электродов для измерения сигналов ЭКГ [электрокардиограммы]», — автор-корреспондент исследования Ви Тхань Труонг. 

Среди другихь свойств новой ткани — антибактериальность и возможность удаленного контроля состояния. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
New Atlas
Cсылки по теме:
В США разрабатывают дисплей, который перевернет наши привычки набора текста на смартфоне
Ученые создали деревянный процессор. И он работает!
Нейросеть открыла доступ к телепатии, и это не шутка

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого
🎉 Вышел Telegram 9.4. Это просто праздник какой-то!
ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам
Забирайте 11 обоев для iPhone 14 Pro — с ними Dynamic Island заиграет по-новому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Bazily
+200
Bazily
Чтобы не был дыр на носках, ногти надо чаще стричь, Олег. И эта ткань не зашивается, "самовосстанавливается". Горе-писака ты наш)))
Сегодня в 12:17
#
+525
pincher Bazily
А если дырки на пятках тоже ногти виноваты?🤔🤣
Сегодня в 13:14
#
Bazily
+200
Bazily pincher
Это сколько же надо носить носки, чтоб так их стереть 😂 и обычно выбрасывают их, если уж такое случилось 🙁
Сегодня в 13:26
#
+525
pincher Bazily
Эх помню одеваешь дырявой пяткой на лампочку или специальный «гриб» и зашиваешь 😅😅😅
час назад в 16:10
#
tellurian
+5082
tellurian pincher
Качество материала и мозоли :)
Сегодня в 14:05
#
Mers
+4394
Mers
В аэропорте придется еще и носки снимать?😄
Сегодня в 13:56
#