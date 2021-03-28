Смартфоны от Apple и Google отправляют данные пользователя в свои компании каждые четыре минуты. Это происходит даже когда девайс не используется. Дублинский Тринити-колледж провел исследование, которое заставляет усомниться в степени конфиденциальности наших смартфонов.
Профессор Дуг Лейт утверждает, что, вопреки рекламе, iPhone не дает существенного преимущества в конфиденциальности по сравнению с «голым» Android без сторонних оболочек. Более того, по результатам исследования, смартфоны iPhone и Google Pixel собирают одни и те же данные о своем владельце. Например, и те, и другие отправляют в свои компании информацию о сетях Wi-Fi, к которым подключается пользователь, а также о MAC-адресах соседних с ним устройств — это означает, что теоретически и Apple, и Google могут достоверно отслеживать, в каком месте и рядом с какими людьми мы находимся в данный момент. А соблазн воспользоваться информацией в своих целях тем выше, чем она доступнее для компании. У Apple и Google все данные находятся в максимальной доступности.
Но самыми любопытными профессор считает несколько фактов. Во-первых, и iPhone, и Pixel отправляют данные на сервера своих компаний примерно раз в 4 с половиной минуты. Во-вторых, информация собирается и выгружается, независимо от того, активен смартфон, или находится в режиме ожидания. Во-третьих, объем этого пакета всё-таки различается: iPhone отправляет в среднем 53 килобайта, тогда как Pixel — порядка 1000 килобайт (1Мб).
«Большинство согласятся с тем, что компаниям необходим поток нашей информации для работы некоторых сервисов, вроде iCloud или Google Drive — говорит Дуг Лейт, — Но гораздо труднее согласиться с таким масштабным сбором тем людям, которые вообще не включают облачные сервисы, а используют свой девайс как обычный телефон — скажем, для звонков и фотосъемки». Профессор отмечает, что крайне неприятно видеть, как Apple, рассказывая со сцены о приватности iPhone, по факту собирает настолько много данных и делает это так часто. Больше всего его огорчает тот факт, что пользователь не может отказаться от слежки или отключить весь этот поток своей информации, безостановочно уходящий с его же смартфона в неизвестном направлении.
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