Apple рассказала, зачем выпустила iOS 15.7.3 и iOS 12.5.7





Компания Apple опубликовала отчет о безопасности, в котором рассказала об изменениях в свежих апдейтах iOS для старых устройств. Документы появились на официальном сайте Apple.



Согласно источнику, в iOS 15.7.3 и iOS 12.5.7 исправлены критические уязвимости — инженерам Apple достоверно известно, что эти дыры использовались в реальной деятельности хакеров.



Речь идет об уязвимостях ядра и WebKit, которые позволяли внедряться в систему, например, через браузер, и выполнять произвольный код — то есть, запускать любые скрипты, в том числе вредоносные. Щепетильность ситуации в том, что эти «левые» скрипты могли исполняться с привилегиями ядра, то есть, по сути, имели почти неограниченные права и возможности. В указанных выше версиях таких дыр больше нет.



iOS 12.5.7 является актуальной версией ПО для iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 и 3, а также iPod Touch 6.





iOS 15.7.3 на данный момент является последней доступной версией ПО для iPhone 6S/7 и iPhone 6S/7 Plus. iPadOS 15.7.3 является последней версией ПО для iPad Air 2 и iPad mini 4. Кроме того, на них можно откатиться с iOS/iPadOS 16 на более новых устройствах. Помимо указанных выше исправлений, в этой сборке поправили баг безопасности в приложениях «Почта», «Карты» и функции «Экранное время».