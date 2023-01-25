Apple рассказала, зачем выпустила iOS 15.7.3 и iOS 12.5.7

Олег

iOS 16.3

Компания Apple опубликовала отчет о безопасности, в котором рассказала об изменениях в свежих апдейтах iOS для старых устройств. Документы появились на официальном сайте Apple.

Согласно источнику, в iOS 15.7.3 и iOS 12.5.7 исправлены критические уязвимости — инженерам Apple достоверно известно, что эти дыры использовались в реальной деятельности хакеров.

Речь идет об уязвимостях ядра и WebKit, которые позволяли внедряться в систему, например, через браузер, и выполнять произвольный код — то есть, запускать любые скрипты, в том числе вредоносные. Щепетильность ситуации в том, что эти «левые» скрипты могли исполняться с привилегиями ядра, то есть, по сути, имели почти неограниченные права и возможности. В указанных выше версиях таких дыр больше нет.

iOS 12.5.7 является актуальной версией ПО для iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 и 3, а также iPod Touch 6.

iOS 15.7.3 на данный момент является последней доступной версией ПО для iPhone 6S/7 и iPhone 6S/7 Plus. iPadOS 15.7.3 является последней версией ПО для iPad Air 2 и iPad mini 4. Кроме того, на них можно откатиться с iOS/iPadOS 16 на более новых устройствах. Помимо указанных выше исправлений, в этой сборке поправили баг безопасности в приложениях «Почта», «Карты» и функции «Экранное время».

Все перечисленные здесь исправления касаются и актуальной iOS 16.3, которая вышла одновременно с апдейтами для старых iPhone. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Как узнать состояние аккумулятора iPhone? Когда его нужно менять? Вредна ли быстрая или беспроводная зарядка? Рассказываем
Работают ли на iOS 16.3 «Сбербанк», СБОЛ, «Альфа-банк» и другие российские приложения
Apple наконец выполнила свое обещание по поводу iOS. Не прошло и два года!

Рекомендации

Рекомендации

Как сменить шрифт часов на экране блокировки iPhone в iOS 16
«Сбербанк» наконец подключился к российской замене Apple Pay — СБПэй
Как привязать «Сбербанк» к СБПэй и платить айфоном без Apple Pay в России
«Яндекс» выпустил банковское приложение

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии