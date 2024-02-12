Утилита от Microsoft для очистки компьютера оказалась опасной

На прошлой неделе компания Microsoft выпустила приложение PC Manager, которое ускоряет работу компьютера, позволяя удалять ненужные файлы из накопителя и закрывать лишние процессы, высвобождая оперативную память. ИБ-эксперты изучили эту утилиту и пришли к выводу, что она использует довольно сомнительные способы оптимизации системы.
В частности, выяснилось, что PC Manager очищает содержимое папки Windows Prefetch, в которой содержится кэш некоторых приложений. С одной стороны, в ней действительно могут находиться файлы, которые никак не используются, а с другой, её очистка может привести к обратному эффекту и замедлить работу компьютера, ведь приложениям придётся заново создавать удалённые файлы. На профильных сайтах опытные эксперты, как правило, советуют не очищать эту директорию вручную.
В настройках PC Manager также найдены две странные реферальные ссылки. Они ведут на сайты китайских компаний Microsoft Mobile Lianxin Internet Services и Hainan Chuangye Star Technology. На первом сайте (который, вероятно, опосредованно принадлежит Microsoft) продаётся помощник по созданию презентаций в программе PowerPoint, а на втором предлагается платный редактор PDF-файлов, стилизованный под Microsoft Word. Наличие параметров отслеживания свидетельствует о том, что Microsoft или разработчики приложения могут получать доход от покупок, осуществлённых после перехода по этим ссылкам.
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