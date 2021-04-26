В последней бета-версии Android 12 Developer Preview 3 обнаружили функцию под названием Extra Dim. Об этом сообщают эксперты из Droid-Life.
Extra Dim пришел на смену более ранней функции «Уменьшить яркость». По сути, она умеет затемнять яркие цвета экрана, чтобы защитить зрение. Это пригодится тем, кто работает со смартфоном в условиях низкой освещенности, или даже ночью, в полной темноте — в такой ситуации даже минимальная яркость дисплея может слепить. По сравнению с тем, что было раньше, функцию затемнения ощутимо прокачали. Например, теперь можно включить её на постоянной основе — затемнение сохранится даже после перезагрузки устройства.
По умолчанию функцию можно найти, перейдя в «Настройки» → «Специальные возможности» → Extra Dim. При этом в верхнюю «шторку» быстрых настроек Android можно вынести ползунок, который позволит быстро отрегулировать степень затемнения — это очень полезно, если уровень освещения вокруг пользователя постоянно меняется. На данный момент Extra Dim находится в стадии тестирования, однако есть большие шансы, что он сохранится в релизной версии Android 12.
Напомним, что iOS получил подобную функцию довольно давно. Она называется «Понижение точки белого» и позволяет уменьшить интенсивность ярких оттенков, приглушая общую яркость экрана. Функция может оставаться включенной на постоянной основе, а уровень затемнения можно регулировать ползунком. Чтобы найти её на своем iPhone или iPad, пройдите в «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Дисплей и размер текста» → «Понижение точки белого», тумблер находится внизу списка. Единственный недостаток этой возможности в iOS — уровень затемнения нельзя отрегулировать быстро. Ползунок доступен только в глубине «Настроек» девайса.
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