В Antutu засветился монстр: еще не вышел, но уже порвал все Android-флагманы

Фото: Phone Arena



Популярный бенчмарк Antutu опубликовал инсайдерскую информацию о будущем складном смартфоне, который уже обошел все существующие. Подробности собрали в Phone Arena.



Согласно источнику, речь идет о грядущей новинке от бренда Vivo. Компания в марте собирается представить линейку X Fold 3, включающую два устройства (один с приставкой Pro). Смартфоны уже получили сертификат безопасности 3С в Китае и засветились в бенчмарке Antutu.









Фото: Phone Arena



Версия, которая прошла тестирование, имеет на борту процессор Snapdragon 8 Gen 3, а также 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ накопитель. Смартфон оснащен двумя OLED-дисплеями: внутренним 8,03 дюйма и внешним 6,53 дюйма — оба поддерживают частоту обновления изображения 120 Гц.



Устройство набрало 2 176 828 баллов в Antutu и поднялось на первую строчку среди всех существующих флагманов. На втором месте расположился февральский лидер Red Magic 9 Pro с результатом 2 094 323. Версия, которая прошла тестирование, имеет на борту процессор Snapdragon 8 Gen 3, а также 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ накопитель. Смартфон оснащен двумя OLED-дисплеями: внутренним 8,03 дюйма и внешним 6,53 дюйма — оба поддерживают частоту обновления изображения 120 Гц.Устройство набрало 2 176 828 баллов в Antutu и поднялось на первую строчку среди всех существующих флагманов. На втором месте расположился февральский лидер Red Magic 9 Pro с результатом 2 094 323.