В Antutu засветился монстр: еще не вышел, но уже порвал все Android-флагманы

Олег

Vivo

Фото: Phone Arena

Популярный бенчмарк Antutu опубликовал инсайдерскую информацию о будущем складном смартфоне, который уже обошел все существующие. Подробности собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет о грядущей новинке от бренда Vivo. Компания в марте собирается представить линейку X Fold 3, включающую два устройства (один с приставкой Pro). Смартфоны уже получили сертификат безопасности 3С в Китае и засветились в бенчмарке Antutu.

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Vivo
Фото: Phone Arena

Версия, которая прошла тестирование, имеет на борту процессор Snapdragon 8 Gen 3, а также 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ накопитель. Смартфон оснащен двумя OLED-дисплеями: внутренним 8,03 дюйма и внешним 6,53 дюйма — оба поддерживают частоту обновления изображения 120 Гц.

Устройство набрало 2 176 828 баллов в Antutu и поднялось на первую строчку среди всех существующих флагманов. На втором месте расположился февральский лидер Red Magic 9 Pro с результатом 2 094 323.  

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3613
kardigan
Страшная сила однако господа!
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