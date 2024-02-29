В App Store пробралось фейковое приложение популярного российского банка. Не качайте его!



«Газпромбанк» предупредил о появлении подделки его официального приложения для iPhone. Сообщение появилось в Telegram-канале банка.



Как многие знают, приложение «Газпромбанка» было удалено из App Store сразу после того, как организация попала под санкции США. После этого пользователи имели



«Газпромбанк» предупредил о появлении подделки его официального приложения для iPhone. Сообщение появилось в Telegram-канале банка.Как многие знают, приложение «Газпромбанка» было удалено из App Store сразу после того, как организация попала под санкции США. После этого пользователи имели возможность скачать «заменитель» под названием «Телекарт+».



Теперь же представители банка обнаружили неизвестного подражателя Gaz Pro Montior в App Store и предупреждают своих клиентов держаться от него подальше. Приложение имитирует название банка и его логотип, некоторые его уже скачали. «Газпромбанк» сообщает, что не имеет никакого отношения к утилите и призывает удалить ее как можно скорее, и сменить пароль аккаунта, если вы успели его ввести.



Сейчас клиентам «Газпромбанка» доступен лишь один вариант управлять своим счетом — веб-версия личного кабинета.