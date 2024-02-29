В App Store пробралось фейковое приложение популярного российского банка. Не качайте его!

Олег

Газпромбанк


«Газпромбанк» предупредил о появлении подделки его официального приложения для iPhone. Сообщение появилось в Telegram-канале банка.

Как многие знают, приложение «Газпромбанка» было удалено из App Store сразу после того, как организация попала под санкции США. После этого пользователи имели возможность скачать «заменитель» под названием «Телекарт+».

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Фейк

Теперь же представители банка обнаружили неизвестного подражателя Gaz Pro Montior в App Store и предупреждают своих клиентов держаться от него подальше. Приложение имитирует название банка и его логотип, некоторые его уже скачали. «Газпромбанк» сообщает, что не имеет никакого отношения к утилите и призывает удалить ее как можно скорее, и сменить пароль аккаунта, если вы успели его ввести.

Сейчас клиентам «Газпромбанка» доступен лишь один вариант управлять своим счетом — веб-версия личного кабинета. 

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Источник:
Газпромбанк
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