В середине 2021 года компания Apple анонсировала появление музыкальных треков высокого качества в своем стриминг-сервисе Music. Она пообещала, что к концу года переведет весь музыкальный каталог на lossless-качество — и, похоже, сдержала обещание. На это обратил внимание зарубежный профильный ресурс 9to5Mac.
Журналисты издания проверили свои плейлисты в Apple Music, и оказалось, что абсолютно все их треки обновились и теперь доступны в lossless-качестве. Apple утверждает, что в аудиобиблиотеке сервиса размещено более 90 миллионов песен, и что все они теперь могут воспроизводиться в lossless без потерь. Вначале (опять же со слов Apple) в этом формате было доступно порядка 20 миллионов треков.
Отметим, что музыка, которая была ранее куплена в iTunes Store, не получит этой фишки. Чтобы слушать lossless, нужно обязательно использовать подписку на Apple Music.
Поддержка lossless была добавлена в Apple Music летом 2021 года, почти одновременно с функцией пространственного аудио (Spatial Audio). Lossless позволяет транслировать аудиодорожку практически без потери качества, не «пережимая» её.
Если использовать подходящие наушники или колонки, можно получить гораздо большее удовольствие от музыки, чем раньше. На данный момент беспроводные наушники вроде классических AirPods или даже AirPods Max не поддерживают наивысшее качество lossless в Apple Music — для них доступен только немного повышенный битрейт.
При этом фирменные колонки HomePod и HomePod mini совместимы с наивысшим качеством и могут воспроизводить треки в максимальном битрейте — но при условии, что сами колонки и все сопряженные «яблочные» устройства обновлены до iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 или tvOS 14.6.
Ранее мы рассказали, как включить и послушать Dolby Atmos и lossless-аудио в Apple Music на Android.
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