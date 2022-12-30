В браузерах перестанут открываться старые сайты

Компания Google планирует убрать из браузера Chrome поддержку сайтов, которые работают по протоколу HTTP без шифрования. Это объясняется заботой о безопасности пользователей.
Большинство сайтов перешли на протокол HTTPS, предусматривающий шифрование, но в интернете до сих пор множество популярных ресурсов с HTTP (например, один из старейших в рунете сайтов anekdot.ru или онлайн-библиотека lib.ru).
Сайты с HTTP не предусматривают регистрацию пользователей, не хранят пользовательские данные и не используются для обмена конфиденциальной информацией, поэтому шифрование вроде бы им ни к чему. Тем не менее существует определённая опасность их использования — например, провайдеры или хакеры могут вмешиваться в трафик и вставлять на такие сайты собственный контент.
Скорее всего, поддержка HTTP будет отключена в Chrome весной 2023 года с выпуском версии 111. Она также исчезнет в других браузерах на базе Chromium, в том числе Microsoft Edge и «Яндекс Браузере». Safari и Firefox работают на собственных движках, поэтому сайты с HTTP продолжат в них открываться.