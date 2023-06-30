В будущем пациенты не будут ходить в больницы — их будут лечить через приложение

Виртуальные палаты обеспечат такой уровень дистанционного ухода и мониторинга состояния больного, который позволит пациентам раньше покидать стационар, а госпиталям более эффективно организовывать свою работуВо всех высоко надежных системах есть встроенная избыточность. Рассмотрим на примере коммунальных услуг. Когда дома мы открываем кран, то ожидаем, что из него польется вода. Если этого не происходит — мы возмущены, мы восклицаем о необходимости развивать систему, вкладываться в резервуары, устранять аварии на сетях. Это так называемая «чрезмерность», возможность иметь запасной план и восстановить нормальную подачу воды. То же самое и с авиацией: самолету достаточно одного двигателя, но все коммерческие рейсы выполняются с двумя или даже четырьмя двигателями, чтобы подстраховаться, если произойдет поломка.Однако мы почему-то привыкли не использовать этот подход «чрезмерности» в медицинском обслуживании. Например, во время предсказуемых сезонных повышений заболеваемости ситуация становится проблематичной. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, среднее количество коек на душу населения составляет около 4,4 на 1000 человек, при коэффициенте занятости коек 76%. Самые низкие показатели по всей Европе в Швеции и Великобритании: в Великобритании 2,5 койки на 1000 человек, а в прошлом году коэффициент занятости коек превысил 93%. Последствия отсутствия «чрезмерности» особенны очевидны зимой: людям приходится долго ждать в отделениях неотложной помощи, машины скорой помощи скапливаются у больниц, а у пациентов с запланированными операциями эти операции отменяются.Виртуальные больничные платы — один из способов улучшения ситуации. Он позволит обеспечить высокий уровень ухода за пациентами в домашних условиях используя простую технологию — приложение или сенсор и несколько медицинских устройств, которые позволят медицинскому персоналу удаленно мониторить состояние больного. Виртуальные палаты позволят пациентам на несколько дней раньше покинуть госпиталь и все еще получать квалифицированную медпомощь в домашних условиях. Сейчас такие высокотехнологичные виртуальные палаты есть во всех частях Англии, а доступ к ним осуществляется через национальную систему здравоохранения.Более амбициозной идеей в этом плане является диджитализированный домашний уход за пациентами, которые противостоят продолжительным болезням и нуждаются в постоянном мониторинге. Это особенно важно, потому что 70% больничных коек заняты пациентами с хроническими заболеваниями. В Эрдейле (Великобритания) удалось вдвое сократить количество людей с хронической обструктивной болезнью легких и прогрессирующим заболеванием легких, которые обычно поступают в больницу с экстренной госпитализацией. Имперский колледж в Лондоне достиг аналогичных результатов для пациентов с сердечной недостаточностью.Следующий вызов времени — перейти от разрозненной кустарной индустрии цифрового домашнего ухода к нашей собственной промышленной революции. В настоящее время мы избегаем длительной госпитализации и помогаем людям быстрее отправиться домой. Но для реального масштабирования предлагаемого решения нужно работать с пациентом до момента его поступления в приемный покой. Сейчас у нас есть интеллектуальные данные о состоянии здоровья населения. Они помогают нам определить людей, которые больше всего выиграют от высокотехнологичного ухода на дому, и позволят профессионалам вмешаться раньше. Проведение тестов на дому стало обычным делом во время пандемии, и это еще один инструмент, который можно использовать в цифровом домашнем уходе. Например, в настоящее время разрабатывается система, работающая с латеральными потоками при нейтропеническом сепсисе — осложнении, возникающем при лечении онкологических заболеваний. Ее внедрение может помочь тем, кто лечит рак дома.В течение следующих нескольких лет цифровая помощь на дому должна стать мейнстримом, что сделает систему здравоохранения менее кризисно-ориентированной и более предсказуемой, решая проблемы до того, как они обострятся. Используя имеющиеся у нас данные и умные инструменты, чтобы пациенты смогут дольше оставались дома. Это решение также повысит удовлетворенность работой и предотвратит выгорание медицинского персонала, который сейчас серьезно истощен.