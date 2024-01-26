В двух российских регионах временно отключат LTE

Александр

Фото: Unsplash


По данным РБК, в Псковской и Новгородской областях в ночное время с 25 по 30 января будет произведено отключение сотовых операторов от частотного диапазона, предназначенного для LTE. Из-за этого скорость мобильного интернета станет ниже, и нельзя будет использовать технологию VoLTE, которая предусматривает разговоры по телефону с передачей голоса по LTE.

Отключение подтвердило Министерство цифрового развития. Ведомство объяснило, что оно необходимо для проведения технических работ по перенастройке частот вещания. При этом в указанных регионах продолжит работать связь 3G. В той местности, где нет 3G и есть только LTE, связь может исчезнуть на непродолжительное время. Перенастройка будет проводиться 25, 26, 27, 28, 29 и 30 января с 23:00 до 6:00 по местному времени.

На время отключения LTE также возможны перебои в работе банкоматов и платёжных терминалов, которые настроены на использование определённого частотного диапазона и не способны подключаться к сети 3G. Это стоит учитывать при планировании покупок и финансовых операций.

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Комментарии

+39
Anatoly076
Ну давайте, хоть порадуйте наконец-то, что это замена модулей связи на отечественные с поддержкой 5G?! 🙏🏻😊
24 минуты назад
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+143
migachevm
чем это Псков и Новгород так отличились то?! хорошо конечно что не в центральной России, но немного обидно за эти 2 области
10 минут назад
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