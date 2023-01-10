В Google Docs появились странные значки? Не пугайтесь — это не баг, а фича

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Установите или снимите галочку «Показать невидимые символы».

Компания Google внедрила новую функцию в свой сервис работы с текстом Docs. Об этом сообщает The Verge.Согласно источнику, речь идет о возможности визуализировать разметку текста. Пользователь Google Docs теперь может включить отображение невидимых символов — пробелы, табуляция, разрывы текста — чтобы наглядно видеть оформление документа. Это очень удобно, поскольку обычно приходится либо догадываться о наличии разметки, либо проверять его опытным путем во время работы с текстом, либо использовать сторонние расширения.Если вы пользуетесь Google Docs и начали замечать странные значки в тексте — это и есть новая функция просмотра невидимых символов. Её можно включить или отключить по желанию — вот как это делается:Google сообщает, что функция будет доступна для учебных, личных и бизнес-аккаунтов и её полное развертывание должно завершиться к 7 февраля 2023 года. Если у вас пока не появилась нужная строка, просто немного подождите.