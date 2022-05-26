Google Docs

В Google Docs появилось смелое нововведение. Вот бы такое же в Word и Pages

Александр


Компания Google добавила новую возможность в облачный текстовый редактор Google Docs (он же Google Документы). Это нововведение упрощает работу с текстами.

Отныне в Google Docs можно форматировать сразу несколько фрагментов текста одновременно. Вы можете выбрать несколько подзаголовков или абзацев и применить к ним общее форматирование — например, изменить шрифт или размер, сделать текст наклонным, подчёркнутым или полужирным, добавить заливку, удалить его, сдвинуть, прикрепить комментарий и так далее. Ранее нужно было проделывать это с каждым фрагментом текста по отдельности, что отнимает гораздо больше времени и усложняет работу.

Для выбора фрагмента текста нужно нажать кнопку Command на macOS или Ctrl на Windows и кликнуть мышью на этот фрагмент, после чего он будет выделен, и его можно форматировать. Это нововведение появится у пользователей веб-версии Google Docs в течение ближайших двух недель.


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Комментарии

saintmaybach
+856
saintmaybach
Не понял. Открываю Word, выделяю первый абзац, потом удерживаю ctrl и выделяю скажем четвертый и седьмой абзацы. Затем выделяю жирным или курсивом, или удаляю вообще. То же самое с отдельными строками. И в чем новизна?
час назад в 20:38
#
+191
pashapasha
«Смелое нововведение»👍🏽🤣🤣🤣🤣
час назад в 20:47
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Seagull
–811
Seagull
Может подарим кузнецову курсы «что такое прилагательное и как его использовать»?
час назад в 20:48
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