В Google Docs появилось смелое нововведение. Вот бы такое же в Word и Pages

Компания Google добавила новую возможность в облачный текстовый редактор Google Docs (он же Google Документы). Это нововведение упрощает работу с текстами.Отныне в Google Docs можно форматировать сразу несколько фрагментов текста одновременно. Вы можете выбрать несколько подзаголовков или абзацев и применить к ним общее форматирование — например, изменить шрифт или размер, сделать текст наклонным, подчёркнутым или полужирным, добавить заливку, удалить его, сдвинуть, прикрепить комментарий и так далее. Ранее нужно было проделывать это с каждым фрагментом текста по отдельности, что отнимает гораздо больше времени и усложняет работу.Для выбора фрагмента текста нужно нажать кнопку Command на macOS или Ctrl на Windows и кликнуть мышью на этот фрагмент, после чего он будет выделен, и его можно форматировать. Это нововведение появится у пользователей веб-версии Google Docs в течение ближайших двух недель.